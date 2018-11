“Del falso golpe a la nueva Constitución”

Señor Director:

Quien ha deslizado la posibilidad de un golpe de Estado solo está buscando desestabilizar un rumbo anticorrupción que vienen teniendo los acontecimientos judiciales y políticos del país.

Además que es un imposible fáctico, esto solo favorecería a los peces gordos que no aparecen en el infame “Informe Lava Jato”. Excluir a Alan García y a Keiko Fujimori es hacerle el juego a la impunidad. Por ello la indignación ciudadana obliga a los congresistas a que le enmienden la plana a la fujimorista Rosa Bartra.

Este Congreso, que va de capa caída, debe denunciar penalmente e inhabilitar del ejercicio de la función pública a estos personajes que tanto daño le han hecho al país. Sin embargo, me pregunto: ¿los congresistas tienen autoridad moral para hacerlo? El destino del actual Parlamento es su disolución constitucional, pues no representa los intereses genuinos de nuestra nación. Ha traicionado al pueblo y no debe seguir más en sus curules. Esta postura tomará fuerza luego del referéndum, el cual tendrá consecuencias plebiscitarias. Es en ese momento que se allanará el paso hacia la aprobación de una nueva Constitución dejando de lado la delincuencial carta del fujimorismo del 93.

CHRISTIAN PARDO

dni: 10712468

Por transparencia fiscal

Señor Director:

En una reunión con un grupo de alcaldes y gobernadores electos, el presidente Vizcarra dijo que “deben estandarizarse los proyectos para agilizar la construcción de escuelas, idea que puede replicarse en hospitales y postas de salud, a fin de ahorrar costos y tiempo en su ejecución”. Buena iniciativa que debe merecer directivas precisas y ponerse en práctica desde enero. Debería complementarse con módulos de costos reales elaborados por los técnicos, reajustados anualmente, que se consideren en la elaboración de los términos de referencia generales dentro de los procesos de licitación y adjudicación de obras por contrata. Ello contribuiría a hacer eficaz la lucha contra la corrupción que machaca el presidente, pero no se siente.

Además, urge evaluar el restablecimiento perfeccionado del SNIP y afinar los mecanismos de control de inversiones en los gobiernos subnacionales a fin de que desde el inicio de las gestiones se transparenten los manejos de recursos públicos.

La Contraloría debe desarrollar un proceso por muestreo, por ejemplo, empezando con Huancavelica, cuyo gobierno regional mereció transferencias importantes de dinero, pero que no se reflejan en los logros en la lucha contra la pobreza, toda vez que la anemia llega al 54,7%, según el gobernador electo, ni en el costo ni en la calidad de la infraestructura construida en los últimos 12 años, por considerar una etapa de necesaria investigación para determinar las flaquezas en la eficacia de la inversión.

pedro morales mansilla

excongresista por ap.

Alan y golpe de Estado

Señor Director:

El temor a un “golpe de Estado” anunciado por Alan García escondería su deseo de una interrupción del sistema democrático como forma de victimizarse ante la acción de la justicia. Lo sucedido después del golpe fujimorista del 5 de abril de 1992 le favoreció, porque partiendo al exilio voluntario en Colombia y Francia, pudo apelar a la prescripción de los delitos que se le imputaban; y, en mérito a su victimización, tras retornar al país, volvió a ser elegido presidente.

marco silva santisteban t.

dni: 07233036