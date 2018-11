Keiko sin herederos a la vista

Es muy improbable que el keikismo logre salir indemne en términos políticos de la implosión sufrida en las últimas semanas. Tendría que ocurrir que al cabo de pocas semanas alguna instancia judicial revoque el mandato dictado por el juez Concepción Carhuancho, y que Keiko, una vez en libertad, logre reconstituir su partido y finalmente sea capaz de construir una épica política que transforme la desgracia del presente en virtud futura.

Pero la primera condición para que ello ocurra es que sus desventuras penales la hayan persuadido de los groseros errores cometidos en estos dos últimos años y que, en esa medida, se imbuya de un genuino propósito de enmienda y se invista de una habilidad política que en contadas ocasiones de su vida ha podido exhibir (lo hizo mostrando talante y fortaleza cuando cae el régimen de su padre y ella se queda a afrontar las circunstancias, y lo hizo también cuando fue capaz de construir un partido de la nada).

Además, una segunda condición indispensable es que el electorado sea permeable. Y no se ve a la ciudadanía en esa perspectiva. Cuando Ollanta Humala y Nadine Heredia pasaron por circunstancias similares, muchos creímos que era su oportunidad dorada de reivindicarse ante un pueblo que los había colocado en franca situación de descrédito. Pero no ha ocurrido así. El ánimo flamígero por justicia se halla en una fase encendida en la que no parece caber algún ánimo conmiserativo ni mucho menos. Lo mismo parece que sucederá con Keiko Fujimori.

En términos concretos, lo único que podría salvar al keikismo pasa por una reconciliación con Kenji Fujimori y que este decida retornar a la política y ponerse al hombro la tarea de rescatar al partido. Ello, sin embargo, es poco probable. El ánimo de Kenji se halla más alejado de la política de lo esperable y si se produjese su retorno es muy complicado que sea por los cauces de la agrupación que tanto lo maltrató en los últimos tiempos. Ni las reconvenciones del padre parece que pesarán en el ánimo del benjamín de la disfuncional familia alrededor de la cual ha girado la política peruana los últimos 25 años.

El descalabro del keikismo, esa mezcla inorgánica de autoritarismo político, mercantilismo económico (se abandonaron los cauces liberales de los 90) y ultraconservadurismo moral no apunta a dejar heredero único. Probablemente, el patrimonio político se repartirá en múltiples beneficiarios.

Surgirá quizás alguna opción conservadora alentada por sectores evangélicos; los partidos de centro cosecharán un discurso liberal menos vinculado a los 90; por ósmosis, agrupaciones como la de César Acuña cosechará del desbande keikista (léase adónde se han ido los votos de Keiko de la primera vuelta del 2016 en el norte: claramente a Alianza para el Progreso); el ánimo antiestablishment que cada vez menos anidaba en el votante fujimorista seguramente recalará, en alguna medida, en las opciones de izquierda radical, no por las ideas sino por la actitud.

El único camino que el fujimorismo podría transitar para volver por sus fueros es el de la tónica antisistema, pero además de la imposibilidad ontológica de Keiko para representar esa opción antiestablishment, las condiciones para que una apuesta así tenga éxito en el Perú no parecen estar dadas. Hay crisis institucional y hartazgo con la clase política por la corrupción, pero a diferencia de Brasil, acá hay un liderazgo de Martín Vizcarra que está ecualizando esa irritación y no existe además un proceso masivo de desclasamiento como el que permite explicar el voto pro Bolsonaro.

El panorama político y electoral del fujimorismo en general y del keikismo en particular parece sombrío. Por lo menos el 2021 sus posibilidades ya parecen nulas. No tiene el arraigo corporativo profundo que la deshonestidad intelectual de algunos politólogos le quiso atribuir y es por eso que ha caído como un castillo de naipes. El keikismo no era la “representación política del popular mundo informal”. Ese fue un antojadizo argumento regalado a la claque naranja.

-La del estribo: no me alegra la prisión preventiva de Keiko Fujimori. Creo que tal decisión supone un abuso interpretativo de las causales de una medida de esa magnitud. No considero al juez Concepción Carhuancho un héroe de la democracia sino, más bien, alguien que ha dado inicio a una justicia punitiva, antigarantista, de la que nos vamos a arrepentir pronto por alentar. La buena justicia no debería tolerar los saltos triples conceptuales que se han dado para forzar una decisión judicial excesiva.