El último aleteo

La campaña de noticias falsas (fake news) por parte del fujimorismo y el Apra desatada en los últimos días es tan atrevida como de pésima factura, señal irrefutable del grado de preocupación que se apodera de la cúpula de esos grupos políticos y el desorden que atraviesan.

La fábrica de psicosociales, antes a cargo de Vladimiro Montesinos y los operadores del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), también experimenta una crisis de credibilidad. Las noticias falsas que produce esta maquinaria, difundidas en las redes sociales y en medios de comunicación integrantes de la coalición que respalda a Keiko Fujimori y a Alan García, tienen una escasa duración y rápidamente se dejan ver el fustán.

A causa de esto, se aglomeran y tropiezan entre ellas ofreciendo el cuadro dramático de un último aleteo de líderes, partidos y medios que se resisten a aceptar lo evidente, es decir, la idoneidad de las recientes resoluciones judiciales y la reprobación ciudadana de la que ellos son objeto.

La idea de que el Gobierno prepara un golpe de Estado no tiene ni pies no cabeza. No resiste un razonamiento elemental con preguntas de por qué lo haría o qué resultado obtendría. Luego se tiene el rumor de que el presidente Vizcarra se reunió con PPK, el cardenal Barreto y el presidente de Transparencia, Allan Wagner, convirtiendo en una conspiración secreta una reunión de oración donde participaron 500 personas, en un hotel de la capital.

También se ha echado a andar, al mismo tiempo, la versión de que PPK y el exministro Alfredo Thorne habrían huido del país, aunque, por el contrario, el segundo de los nombrados acaba de llegar a Lima, en tanto que sobre el primero pesa una medida de arraigo judicial.

Los malos fake news no paran; se anuncia la renuncia del gabinete; se resucita una demanda sobre América TV rechazada varias veces; se difunde una foto actual trucada del fiscal José Domingo Pérez con Abimael Guzmán; se rumorea que el Gobierno “canjeará” la libertad de Keiko Fujimori por el caso Chinchero; y se propaga información sobre una supuesta presión directa del presidente Vizcarra en este caso, a cargo del excontralor Edgar Alarcón, archiacusado por corrupción, pero presentado como un paladín de la transparencia pública.

Es legítima la pregunta sobre si Fuerza Popular y el Apra, devenido en su apéndice, tienen otras alternativas a la fabricación de psicosociales de tan baja calidad. Por supuesto que sí, especialmente la aceptación de los errores y las infracciones cometidas y una profunda renovación de liderazgos, discursos y métodos políticos.

Este espectáculo penoso confirma la profunda aversión de estos grupos y líderes a ubicarse en el lado correcto de una agenda pública que demanda un compromiso firme contra la corrupción. Es cierto que una parte de esta campaña se debe al natural temor de que la justicia les tome cuentas de acciones u omisiones. Aun así, dos colectividades políticas no pueden ser arrastradas por el temor al brazo justo de la ley en lugar de reencontrarse con el Perú.