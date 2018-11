Fujimorista Arimborgo ataca al presidente Vizcarra otra vez 

La vocera alterna de Fuerza Popular, Tamar Arimborgo, visitó esta mañana a Keiko Fujimori en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, en el cual pasa el tercer día desde que se aprobó el pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra.

A su salida del centro penitenciario, Arimborgo ratificó su postura frente al presidente Martín Vizcarra, a quien comparó con el dictador venezolano Nicolás Maduro, a través de Twitter, y volvió a cuestionarlo.

"(...) Pedir que antes del diálogo quiere la cabeza de Chávarry , eso no me parece. Yo solo le pido (al presidente) que dé muestras claras de respetar el orden democrático y constitucional como lo ha venido diciendo", declaró la fujimorista a la prensa.

Arimborgo sostuvo - alegando que "en este país tenemos libertad de expresión"- que era su apreciación y aseguró que lo que escribió fue a título personal.

"El golpe de Estado no lo estoy sacando yo, lo están sacando diferentes personas. Están sacando también, diferentes medios, que las actitudes del presidente Vizcarra, no de ahora, sino de hace tres meses, que de alguna forma el pueblo que le acompaña dicen 'cierren el Congreso', y no dice nada al respecto (sic)", expresó.

Cabe anotar que la parlamentaria de la bancada de Fuerza Popular escribió en Twitter: "A Maduro le preguntaron por su forma de gobierno; y él respondió que era 'respetuoso de la Constitución y la división de poderes'".

Sin embargo, luego borró la publicación de su red social. Al respecto, su colega fujimorista Luz Salgado le recomendó “ir pensando antes de escribir”.