Alistan nuevas arremetidas contra el fiscal Domingo Pérez

En el Ministerio Público se alistan nuevos ataques contra el fiscal José Domingo Pérez, quien ha logrado el encarcelamiento preventivo de la excandidata Keiko Fujimori, según diversas fuentes consultadas por La República. El fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, sería el más interesado en estas medidas.

La primera embestida sería un nuevo proceso disciplinario por sus declaraciones contra Chávarry al salir de la audiencia judicial en que se dictó prisión preventiva a Keiko Fujimori, el último miércoles 31.

"Lo que ustedes han presenciado y lo que ustedes han informado debe llamar a la reflexión sobre la continuidad de Pedro Chávarry como fiscal de la Nación", expresó entonces Pérez a varios reporteros.

La Oficina Desconcentrada de Control Interno (Odecma) del Ministerio Público, a cargo del fiscal Luis Germaná, sería la encargada de iniciar este proceso disciplinario contra Pérez por estas declaraciones.

Este proceso disciplinario se sumaría a otro que en agosto pasado Germaná abrió contra Pérez. Entonces, el fiscal del caso de Keiko también cuestionó a Chávarry como cabeza del Ministerio Público en un programa de televisión.

"La persona que está asumiendo de fiscal de la Nación no era el más idóneo. Estoy hablando de Pedro Chávarry. No me parecía lo más adecuado que una persona que éticamente no está habilitada asuma un cargo tan importante", dijo en Canal N.

Cuatro días después, Germaná Matta le inició proceso por presuntamente "haber faltado el respeto a sus superiores jerárquicos y compañeros", según adujo en oficio. Si resulta sancionado, puede recibir una amonestación, suspensión o una propuesta de destitución.

Germaná es considerado cercano a Chávarry: fue su adjunto cuando el actual fiscal de la Nación estaba a cargo de Control Interno. Ante versiones de que procesaba a Pérez por pedido directo de Chávarry, Germaná comunicó que había actuado de oficio, es decir, por iniciativa propia.

Las últimas declaraciones de Pérez contra Chávarry serían tomadas como otra "falta de respecto a sus superiores jerárquicos", que requeriría otro proceso con el mismo abanico de posibles sanciones: amonestación, suspensión o propuesta de destitución.

Además de procesos disciplinarios, Pérez es cuestionado en sectores afines a Chávarry por su manejo del caso Chinchero.

Aducen que lo tendría paralizado a cambio de beneficios del Gobierno, y hasta mencionan un ascenso a su esposa, que labora en Perucompras, dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas.

Este argumento fue esgrimido por el abogado Humberto Abanto, defensor de los fujimoristas Jaime Yoshiyama, Pier Figari y Ana Herz, en la audiencia de Keiko para desprestigiar a Pérez.

Después del cuestionamiento que hizo este fiscal sobre Chávarry el último miércoles 31, la máxima autoridad del Ministerio Público se sumó a esta línea de ataque.

"El fiscal Pérez tiene un interés político coordinado con el gobierno. Su interés es tapar la investigación del caso #Chinchero donde los peruanos perdimos millones de soles y hasta hoy no hay responsables ¿Quién tiene el expediente y no permite que avance el caso? El fiscal Pérez", dijo en la red social Twitter.

Esta acusación adelantaría un próximo ataque a Pérez, diseñado con antelación.

La fiscal Lourdes Tellez, coordinadora de fiscalías anticorrupción, pidió un informe a Pérez sobre la designación de su esposa en Perucompras alegando que podría haber conflicto de interés.

Pero ella misma le había devuelto el caso a Pérez, después de que ya le había sido asignado a otro fiscal.

Pedro Gonzalo Chávarry también puede sacar a José Domingo Pérez del Equipo Especial de Lava Jato, pero si lo hace provocaría una nueva crisis: renuncias que acrecentarían los cuestionamientos al fiscal de la Nación, dicen las fuentes.

Al interior del Equipo Especial existe expectativa por las decisiones que tomaría Gonzalo Chávarry y el futuro del fiscal Pérez Gómez. Sin embargo, el magistrado que investiga a Keiko Fujimori cuenta con el respaldo del fiscal coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela Barba.❧

DATOS

Después de haber emprendido las investigaciones por el caso Lava Jato, al fiscal José Domingo Pérez le abrieron una investigación por el presunto cobro indebido de un bono de tres mil soles.

Se le acusó de haber percibido un bono de tres mil soles como fiscal anticorrupción. La investigación fue archivada finalmente.

Fujimorismo contra el fiscal José Pérez