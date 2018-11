Confiep niega que dinero recibido de Odebrecht en 2011 haya sido para apoyar a Keiko

El abogado de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Luis Vargas Valdivia, negó que la agrupación a la que patrocina se haya dedicado al financiamiento de campañas políticas como intermediario entre los candidatos y Odebrecht.

En declaraciones de Jorge Barata al Ministerio Público, la constructora brasileña entregó 200 mil dólares al gremio empresarial en el mes de abril de 2011 con el fin de apoyar a Keiko Fujimori ante la subida de Ollanta Humala en las encuestas.

No obstante, Vargas Valdivia indicó que si bien esta reunión y la entrega de dinero si se realizó, esta fue para apoyar una campaña de la Confiep en los medios de comunicación en las que resaltaría la importancia de la inversión privada en el marco de su aniversario. Además, se efectuó a través de una transferencia bancaria.

Para el abogado, la similitud de fechas de recepción de dinero y las campaña presidencial son una mera coincidencia. Asimismo recalcó que la planificación de los spot realizados se realizaron en el año 2010, por lo que negó que haya habido la intención de apostar por uno de los candidatos que pasaron a la segunda vuelta, Ollanta Humala y Keiko Fujimori.

"En el momento que inicia la campaña, hay una serie de alternativa y no se sabe quiénes pasaran a la segunda vuelta, siempre se hablaba de la señora Fujimori como una posibilidad pero no necesariamente sabíamos que ella iba a pasar", dijo el también ex procurador anticorrupción en entrevista a Canal N.

En esa línea, Vargas Valdivia explicó que dentro de la Confiep existe como precepto el hecho que no apoyarán a ningún candidato, a pesar que si lo hicieran eso no implicaría un delito.