Abogada de Keiko: Blindaje a Hinostroza no es obstaculización de la justicia

La defensa de Keiko Fujimori, quien fue condenada a 36 meses de prisión preventiva por el presunto delito de lavado de activos, sigue cuestionando la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho debido a que consideran que las pruebas presentadas por la Fiscalía no evidencia ninguna imputación contra la lideresa de Fuerza Popular.

Así lo volvió a referir la abogada Giuliana Loza quien calificó la sustentación de Concepción en la lectura del fallo como "política", ya que, en opinión de ella, el magistrado realizó proyecciones de acuerdo a la coyuntura que vive el país, lo que no es correcto.

Loza dio como ejemplo al blindaje que Fuerza Popular realizó en el Congreso a favor del ex vocal supremo César Hinostroza. Como se recuerda, Concepción consideró como válida la tesis fiscal sobre la mutua colaboración entre el fujimorismo y el destituido juez.

"En el tema del blindaje (a Hinostroza) que establece como argumento de obstaculización de la justicia. Más allá de ser opiniones políticas, no evidenciaban un acto de obstaculización por parte de Keiko Fujimori y de ninguno de los involucrados", dijo la letrada en entrevista a RPP.

Días antes, en la filtración de nuevos pantallazos de 'La Botica', el grupo de chat en Telegram de Fuerza Popular, se pudo notar las intenciones de la bancada mayoritaria respecto a la acusación contra Hinostroza que lo incluía como mimbro de 'Los cuellos blancos del puerto'. Allí se pudo leer que la fujimorista Alejandra Aramayo escribió "ahora solo hemos blindado a Hinostroza".

Loza indicó que la declaración del testigo N°4, quien habría confirmado a la Fiscalía la presunta reunión entre Keiko Fujimori y César Hinostroza, no es prueba de nada pues solo afirma que el ex juez tenía interés en conocer a la ex candidata presidencial.

En ese sentido, la abogada recordó que Hinostroza negó ante la Fiscalía haberse reunido con la lideresa de Fuerza Popular.