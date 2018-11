Abogada de Keiko dice que el juez Concepción "politizó" la audiencia

Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, aseguró que no existe ningún vínculo entre la lideresa de Fuerza Popular y el exjuez supremo César Hinostroza, tal como lo aseguró el testigo protegido que declaró ante el fiscal José Domingo Pérez.

"El testigo protegido 4 no acredita una reunión entre Keiko Fujimori y César Hinostroza, lo que dice es haber escuchado al señor Hinostroza que se reuniría con ella. A él no le consta. El señor Hinostroza declaró que no conoce a Keiko", enfatizó en RPP, negando así este hecho represente alguna obstaculización de la justicia.

Además, la letrada volvió a insistir que gran parte de la sustentación del juez Richard Concepción Carhuancho fue política, por lo que se ha vulnerado el debido proceso.

"Se ha politizado la audiencia y no debiera de ser así. En esta gran parte de la sustentación del juez en su resolución ha sido política, analizando el contexto nacional político e incluso haciendo proyección e interpretación, lo cual no es correcto", señaló.

La abogada de Keiko Fujimori indicó que fueron “sorprendidos” con nuevos elementos de convicción en el mismo día que se hacía lectura del fallo contra la excandidata presidencial sobre quien finalmente se dictaron 36 meses de prisión preventiva.

Keiko Fujimori presentará una apelación

Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, explicó que el próximo lunes 5 de noviembre presentarán una apelación contra la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho. Según explicó, tras presentar el recurso pasan entre dos o tres semanas para realizar las audiencias.