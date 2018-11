Gino Costa sobre FP: "Su debilitamiento es positivo para el país"

Gino Costa se refirió, así como otros parlamentarios del Congreso, acerca de la situación que vive Fuerza Popular y los deseos de diálogo que han expresado en los últimos días a raíz de la crisis que atraviesa a propósito de que su lideresa está cumpliendo ya el segundo día en prisión preventiva de los 36 meses que le impuso el juez Richard Concepción.

En este sentido, a través de una entrevista con Peru21, el congresista no agrupado afirmó que la decisión de cumplir tres años en prisión para Keiko Fujimori ha hecho que esté "satisfecho con la actuación de la justicia peruana". Asimismo, resaltó que el proceso de investigación que se le sigue al partido "ha debilitado a Fuerza Popular" y que, en cualquier circunstancia, "es positivo para el país".

Uno de los ejemplos que dio de este debilitamiento en la agrupación política en cuyo interior, según el fiscal José Domingo Pérez, se formó una presunta organización criminal, son la salida de Francesco Petrozzi, que integrantes de la Mesa Directiva hayan pedido licencia de la bancada, entre otros.

"El testigo protegido también es un congresista y veo imposible que siga siendo parte de la bancada", agregó Costa. Asimismo, afirmó que ello era algo bueno para el Perú porque "reduce las posibilidades de confrontación y obstaculización de la acción del Poder Ejecutivo".

También deseó que con ello se impida el blindaje: "ojalá permita que no haya blindaje a personajes presuntamente involucrados en hechos de corrupción, como el fiscal de la Nación". Como se recuerda, Pedro Chávarry tiene denuncias pendientes en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que no se han colocado en agenda todavía.

"No basta con ofrecer menos confrontación al Poder Ejecutivo, hay que ofrecer la disposición a que el Congreso no obstruya la acción de la justicia", indicó sobre este cambio en la política del FP mencionada constantemente por Carlos Tubino y otros legisladores. Sobre Alan García, recomendó que el Parlamento debe comprometerse a "no interferir con las investigaciones".