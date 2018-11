Tubino ataca al juez Carhuancho y al fiscal Pérez: "Son operadores políticos"

El congresista y actual vocero Fuerza Popular, Carlos Tubino, se pronunció acerca de la crisis que atraviesa el partido así como de la prisión preventiva de 36 meses dictada contra Keiko Fujimori. Actualmente ella se encuentra en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos y congresistas como Luz Salgado y Héctor Becerril la visitaron hoy por la mañana en su segundo día privada de su libertad por lavado de activos.

De esta manera, Tubino brindó una entrevista en Latina, donde aprovechó la oportunidad para arremeter contra el juez Richard Concepción y el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez. Además de recalcar que la medida le parecía excesiva para la lideresa del partido, indicó que ambos eran "operadores políticos".

Asimismo, acerca de una posible injerencia del Gobierno en relación a la medida dictada contra Keiko, indicó que "no puedo afirmar eso". También destacó que no estaba de acuerdo con la publicación de Alan García en Twitter donde también culpaba al Poder Ejecutivo de esta decisión, pese a que no existen interferencias debido a la autonomía del Poder Judicial.

"Él habla implicando al Gobierno, (...) pero el fiscal [Pérez] después de la decisión sale a dar una declaración política", destacó Tubino. Acerca de los cuestionamientos que tiene Pedro Chávarry por las denuncias constitucionales pendientes en su contra así como la acusación que este ha realizado contra Alfredo Thorne, indicó que "lo tiene que definir él, desconozco los procedimientos que se están siguiendo internamente y esos temas".

Cabe precisar que el legislador también se refirió a que "hay algunos impasses" entre algunos congresistas y que ello se vio reflejado con la disputa entre Rosa Bartra y Daniel Salaverry cuando se decidió levantar la reserva del informe de la Comisión Lava Jato.

También indicó que el problema se pudo resolver rápidamente cuando conversó con ellos y que es falso que un promedio de 30 parlamentarios piensen en abandonar el partido.