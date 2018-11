“Keiko quiso usar su poder en el Congreso para obstruir la justicia”

Considera que Fuerza Popular ya está fraccionada. Dice que su bancada analizará la conformación de la Mesa Directiva y de las comisiones. Afirma que Salaverry no debe seguir el mandato de su bancada y le exigirán colocar en agenda acusación contra Chávarry.

¿Qué opina sobre la detención preventiva a Keiko Fujimori?

Las resoluciones judiciales se tienen que respetar cuando son de nuestro agrado como cuando no lo son. Nosotros no celebramos la desgracia de nadie. Lamentamos que diversos líderes políticos de nuestro país hayan caído en estas circunstancias, y por eso mismo creemos que esta nueva situación debería llevarnos a todos a una profunda reflexión sobre la manera como se hace política en el Perú.

¿Qué clase de política hizo la lideresa de Fuerza Popular?

Supuestamente haber financiado su campaña con dinero de Odebrecht y haber intentado usar sus influencias políticas en el Congreso para obstruir la justicia. Entiendo que son los argumentos usados por el Juez Concepción Carhuancho.

¿Con Keiko en la cárcel habrá un deterioro de Fuerza Popular?

Fuerza Popular ya está deteriorada, claramente fraccionada y probablemente esto se exprese como una división más manifiesta como bancada. Están lejos de ser ese bloque monolítico y vertical que solía ser con Keiko al frente.

¿Podrían haber renuncias?

No lo veo como un escenario negado, tal es así que tres vicepresidentes de la Mesa Directiva han pedido licencia a la bancada, lo cual es insólito porque uno pide licencia a la militancia partidaria. Esa figura no existe en el reglamento del Congreso. Pero creo, más allá de la formalidad, que revela que hay un número importante de congresistas que comienzan a tomar distancia del nucleo duro de Fuerza Popular y empiezan a hacer una suerte de ejercicio parlamentario independiente. Si la Mesa Directiva lo está haciendo, con mayor razón podría ocurrir con otros parlamentarios que no tienen cargos directivos.

¿No es una jugada para no perder el cargo?

Podría ser una estrategia, no hay que descartar ningún escenario. Mi impresión es que muchos miembros del propio Fuerza Popular quieren cambiar la Mesa Directiva. Se han hecho públicas las diferencias entre Bartra y Salaverry. Y es que han estado acostumbrados a tener un comportamiento vertical y cuando se corta la cabeza giran sobre su propio eje, sin encontrar un norte.

¿Podría elegirse una nueva Mesa Directiva?

No sé si convenga en este momento.

¿Ni después de conocerse como manejaban el Congreso a través del chat La Botica?

Prefiero que sea una posición de mi bancada. Sí vamos a tomar una posición sobre qué conviene en la Mesa Directiva y en la composición de las comisiones. Hay que plantear una nueva correlación en el Parlamento que permita administrar mejor la agenda.

¿Cuál debería ser esa nueva correlación?

Sé que Salaverry ha tomado decisiones relevantes, pero no tiene que seguir el mandato de Fuerza Popular. Debe entender que hay una agenda política que el país espera.

Pero no es suficiente, cuando la mesa la conforman otros fujimoristas.

Exigiríamos que se vea las acusaciones constitucionales contra el fiscal Chávarry, dar marcha atrás en la modificación de la cuestión de confianza y en los cambios que hizo en esta materia y que las metió en la reforma de la bicameralidad. Es importante salvar la bicameralidad porque es la puerta de entrada en la reforma del sistema parlamentario.

Cómo quedará el diálogo que facilitó con el Ejecutivo?

Queda como una reunión declarativa. Esperemos que el discurso de esos congresistas se concrete y la actitud política cambie.

¿Cuál sería el momento? El presidente Vizcarra ha dicho "aún no".

Y tiene toda razón. Pero sí es necesario un diálogo con todas las fuerzas políticas, donde el fujimorismo es un grupo más, pero no con la señora Fujimori como interlocutora.

¿Cómo dialogar con el fujimorismo que tiene como Comité de Emergencia a congresistas del ala dura como Torres, Galarreta, Letona?

Los Boticarios. Sí pero finalmente hay un bloque de congresistas que seguirán siéndolo hasta el 2021.

Finalmente se ha repartido el informe Lava Jato que excluye de responsabilidades a Keiko y a Alan García. ¿Qué va a pasar con un texto a la medida de estos personajes?

No es una novedad que la Comisión Lava Jato nació con un sesgo político que delimitaba estudiar los proyectos, a los funcionarios y a expresidentes. No permitía investigar a terceras personas ni a partidos políticos. La señora Keiko no ha sido funcionaria ni presidenta y ojalá no lo sea nunca.

Si ha nacido torcida, ¿qué alternativas existe para ampliar la investigación a otros personajes?

Se ha avanzado, pero es un informe incompleto, debe haber una segunda etapa de la Comisión Lava Jato nombrándose a otras personas o ampliar a más congresistas, y donde se pueda llegar a otros niveles de investigación. Siempre y cuando la presidencia de esa comisión no la dirija el fujimorismo porque eso genera un sesgo a la comisión.

El APRA se ha vuelto más radical en las últimas semanas citando, por ejemplo, al fiscal Pérez a la Comisión de Defensa. ¿Cómo ve esta actitud?

En varios momentos el APRA se ha puesto al frente de Fuerza Popular en una suerte de guía orientadora, utilizando a este partido para lograr sus propios beneficios. Lo que sí me ha sorprendido es que hayan pedido el cierre del Congreso, pero en fin, es parte de su accionar político, pero también debe ser parte del diálogo.❧