“Me preocupa el apuro que tuvo el juez Concepción Carhuancho”

El congresista Carlos Tubino sostiene que detrás de la prisión preventiva de Keiko Fujimori hay una operación política. Asegura que ella es la única que no ha tocado un sol de los peruanos. También habla de la reestructuración de Fuerza Popular y de su visita a la lideresa de su partido en el centro penitenciario.

Keiko Fujimori deberá permanecer 36 meses en prisión, ¿habrá cambios en Fuerza Popular?

Estamos sorprendidos por todo esto. Tengo todo el derecho de sospechar que detrás hay una operación política, no podemos decir que es a través del Gobierno, pero sí a través del juez Richard Concepción Carhuancho y el fiscal José Domingo Pérez. Acá tenemos frente a nosotros un tema que debe merecer un análisis mucho más profundo. Hoy una persona mata a otra y lo máximo que la pueden mandar de prisión preventiva es 18 meses, a Keiko Fujimori le han dado 36 meses y no ha tocado un sol del Estado peruano. Me preocupa el apuro que ha tenido el juez Concepción Carhuancho. Él tiene una recusación que está pendiente. Estaba apurando el meter a la cárcel a Keiko Fujimori, porque teme que pueda salir la recusación en cualquier momento. ¿Cuál era el apuro? Por ejemplo, hay seis de los acusados que todavía no han hablado sus defensas. ¿Por qué no esperó que todos terminen de hacer su defensa?

Cuando Concepción Carhuancho dictó prisión preventiva para los Humala-Heredia era un héroe, pero ahora, que ha dictado prisión para Keiko Fujimori, no es tan héroe.

Personalmente, estoy en desacuerdo con las prisiones preventivas. El caso de Ollanta Humala es diferente, porque ahí se presumen otras cosas, se presume que podría haber favorecido a Odebrecht y otras empresas, luego de haber recibido dinero para una campaña política. Acá estamos hablando de Keiko Fujimori, la única persona que no ha tocado un sol de los peruanos, esa persona está presa y por 36 meses. Creo que es un tema que no solamente debe verlo el fujimorismo, sino todos los peruanos, porque mañana puede ser cualquiera.

¿Qué va a suceder en el Congreso ahora que el informe de la Comisión Lava Jato ha sido desclasificado?

El informe de la Comisión Lava Jato ha sido entregado a los congresistas para que lo analicen de forma privada. El debate y la exposición de la congresista Rosa Bartra es el lunes.

¿Qué va a suceder con el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry? Hay acusaciones en su contra que el Congreso aún no discute.

Me llama detenidamente la atención, porque estamos con la mejor buena intención de tocar temas importantes para todos los peruanos, temas de seguridad, del Vraem, sobre el desarrollo, todo eso hay que hablarlo, pero aquí solo se quiere la cabeza de Chávarry.

¿Congresista Tubino, imagino que usted no pone las manos al fuego por nadie?

No pongo las manos al fuego por nadie. Si alguien ha hecho las cosas que no queremos los peruanos, entonces como hay sospechas de obstrucción, lo que sea, se hace una acusación fundamentada.

¿Qué va a suceder con el partido Fuerza Popular ahora que su lideresa está recluida?

Dentro del partido ya hay un comité que está a cargo de reestructurarlo y que lo preside el congresista Miguel Torres. Este comité de reestructuración está trabajando el tema. Dejando claro que Keiko Fujimori sigue siendo la presidenta de Fuerza Popular, ella sigue con el cargo y hay un comité que está a cargo de la reestructuración.

¿Fue necesario hacer una reestructuración?

En Fuerza Popular se ha hecho un análisis de nuestro accionar en estos últimos dos años y medio, y nosotros hemos considerado que hay temas que tenemos que reestructurar, no solo internamente sino en la forma como hemos estado haciendo nuestra labor de oposición, en este caso al Gobierno.

Se rumorea que en estos momentos habría congresistas de su bancada que le seguirían los pasos a los "avengers". ¿Podría haber un segundo desbande?

No, no. El ideal en mi situación como vocero de Fuerza Popular es justamente mantener como objetivo principal la unidad del partido en este momento de crisis que estamos viviendo. La unidad es el principio que debemos mantener.

¿No cree que esto pueda suceder, entonces?

No, no, al contrario, estamos más unidos que nunca.

Congresista, usted ha visitado a la señora Fujimori, ¿le ha solicitado algo especial respecto al partido?

No. Lo que he ido a transmitirle es la solidaridad, el saludo de la bancada a ella. La verdad es que yo la he encontrado bien, es una lideresa con valores y principios en su vida que está afrontando esta situación difícil de estar allí.

También se ha dicho que ella ocuparía la celda que albergó a la ex primera dama Nadine Heredia. ¿Es así?

Mira, cuando yo la he visto, ella estaba en proceso de instalación o de ingreso a la cárcel.

Todavía no estaba instalada.

No, no. Yo la he visto unos minutos nada más porque no estaba en el lugar donde debía estar. Pero tampoco ha hecho ninguna gestión para tener un lugar especial. Ella lo que está haciendo es sobrellevar esto como se debe hacer.

Especialmente ayer, los militantes de Fuerza Popular se mostraron muy agresivos con la prensa, de palabra y de hechos. ¿Tiene usted algún comentario sobre esto?

La verdad es que desconozco lo que ha pasado. Recién me entero lo que estás mencionando. Lógicamente yo rechazo todo accionar que se aleje de lo que se espera en democracia. En democracia se debaten ideas y nada más, nada más. No hay que llegar a otras situaciones.❧