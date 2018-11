César Acuña cuestiona ausencia de Alan García en informe de Comisión Lava Jato [VIDEO]

César Acuña aprovechó la coyuntura política para cuestionar el contenido del informe final de la Comisión Lava Jato, presidido por la congresista Rosa Bartra, dado que no incluye a Alan García.

El presidente de Alianza Para el Progreso (APP) expresó que “todo el Perú está indignado por eso”.

“¿Cómo es posible que presidentes involucrados en la firma del contra no estén incluidos? Creo que ahora el pleno del Congreso tiene una gran responsabilidad Ahí tendrán que denunciar al señor Alan García y a los implicados”, añadió César Acuña.

El informe que incluía al expresidente por el caso de la Línea 1 del Metro de Lima fue archivado, al igual que al ex secretario general Luis Navas.

Asimismo, César Acuña adelantó que no está incluido dentro de la lista de acusados en el informe final de la comisión, alegando que inició su gestión como gobernador regional de la Libertad un año después del contrato firmado con Odebrecht para la tercera etapa del Proyecto Chavimochic.

“No estoy en el informe y no tendría por qué estarlo, ya que el contrato se firmó en el 2014 y yo fui gobernador el 2015”, declaró. Asimismo, sobre la adenda que firmó con la empresa brasileña, indicó que “ha sido evaluada por la comisión y no estoy involucrado”.

Respecto al proyecto de ley presentado por Jorge del Castillo, donde indica que los partidos políticos no puedan ser considerados como organizaciones criminales, César Acuña expresó que “”si está comprobado que dentro de un partido hay una red de corrupción, creo que no podría haber una ley que diga que a los corruptos no se les juzgue”.