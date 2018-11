Tubino: "Keiko es la única persona que no ha tocado dinero de los peruanos"

En entrevista con Sigrid Bazán, el congresista Carlos Tubino, vocero de Fuerza Popular, criticó el fallo de 36 meses de prisión preventiva impuesto por el juez Richard Concepción Carhuancho contra Keiko Fujimori.

El parlamentario dijo que existe una gran sospecha, entre sus correligionarios, de un trasfondo político detrás de todo lo ocurrido.

“Tenemos todo el derecho de sospechar que detrás hay una operación política. No a través del Gobierno pero sí a través de Richard Concepción Carhuancho y José Domingo Pérez”, indicó Carlos Tubino.

Indicó que la resolución le deja ‘una preocupación’ dado que, según él, se está violando la Constitución. “La prisión preventiva debe ser la última medida, sino estaríamos, pues, violando la Constitución Política del Perú, en la que tenemos derechos fundamentales que son restringidos, como el derecho a la libertad, a la presunción de inocencia. Hoy es Keiko Fujimori, pero mañana puedes ser tú u otros peruanos”

Respecto de la postura que tomaron algunos fujimoristas cuando el mismo juez Concepción Carhuancho dictó prisión preventiva contra Ollanta Humala y Nadine Heredia (sobre la que se mostraron muy conformes), Tubino dijo que se trata de dos casos totalmente distintos.

“Yo estoy en desacuerdo con las prisiones preventivas, pero, en el caso de Ollanta Humala es diferente la situación, porque ahí se presumen otras cosas. Aquí estamos hablando de Keiko Fujimori, la única persona que no ha tocado dinero de los peruanos”, agregó.

Del mismo modo, criticó que el magistrado no haya esperado la defensa legal de los demás acusados. “Me preocupa el apuro que ha tenido el juez Concepción Carhuancho. Él tiene una recusación pendiente. Además, hay seis de los acusados cuyas defensas no han hablado. ¿Por qué no esperó?”, dijo a Sigrid.pe

Por otra parte, respecto de los chats de ‘La Botica’, Carlos Tubino aseveró que, si bien hay escritas ‘cosas malas’, se trata de una conversación privada. “La Constitución nos da el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones”, se excusó. Asimismo, criticó que Domingo Pérez y Concepción Carhuancho lo hayan usado para su acusación y su fallo, respectivamente.