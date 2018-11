Periodista llama "ignorante" Karina Beteta por no saber definir chantaje

La parlamentaria fujimorista, Karina Beteta, protagonizó un incómodo momento a través de una entrevista telefónica que sostuvo con un periodista de Cuzco que se comunicó con ella con el objeto de hacerle unas preguntas de coyuntura política.

Así, según se reveló a través de las redes sociales, la congresista de Fuerza Popular no pudo evitar su frustración cuando Andrés Gavancho, del mencionado departamento, le pregunta si existe o no "una lucha de poderes entre la oposición mayoritaria del Congreso y un Ejecutivo que trata de salir".

De pronto, Beteta afirma lo siguiente: "Si usted me va a llamar para atacar, esto no tiene sentido". Ante la sorpresa de su interlocutor, este le comenta que preguntar no significa ni implica un ataque puesto que, como representante del país, ella debe responder ante los peruanos.

Entonces, el periodista le indica que "le vamos a preguntar una verdad, y la persona que está preparada va a responder", ante lo que Beteta, ya con una ofuscación mayor, responde que "no se prestará al chantaje".

Nuevamente, Gavancho le pregunta con mayor énfasis, "¿De qué chantaje me está hablando? Usted es una congresista que comprende la terminología de qué es un chantaje". Ante ello, Karina Beteta la da una definición que el periodista desmiente de forma rápida: "es cuando te llaman para hacerte una pregunta y te llaman para atacar".

Cuando le dejan en claro que esa no es lo que significa precisamente un chantaje, ella se defiende comentando que se trata de una interpretación suya. Al verse sin más recursos a los que acudir, Beteta lo acusa de ser antifujimorista. La tensión crece y el periodista la califica de 'ignorante' puesto que no supo qué responder qué era un chantaje.

"No solamente antifujimorista, soy un anticorrupción, (estoy) en contra de Toledo, de García, de Ollanta, de Keiko y de toda esa gente que le ha hecho daño al país.", destacó el periodista de Cusco. Cabe precisar que Keiko Fujimori fue trasladada al penal Anexo Mujeres de Chorrillos para cumplir prisión preventiva por 36 meses por recibir aportes ilegales de Odebrecht en su campaña presidencial del 2011.