Mark Vito revela qué les dijo a sus hijas sobre prisión de Keiko [VIDEO]

Keiko Fujimori deberá cumplir 36 meses de prisión preventiva por presuntamente liderar una organización criminal de lavado de activos, en el interior del partido político Fuerza Popular, luego que el juez Richard Concepción Carhuancho aprobó el pedido del fiscal José Domingo Pérez.

Durante la lectura de la resolución del fallo de prisión preventiva, Keiko Fujimori estuvo acompañada por su esposo, el estadounidense Mark Vito Villanella, quien ha demostrado su apoyo en todo momento.

El esposo de la detenida Keiko Fujimori reveló que al escuchar el fallo, esta le hizo un pedido. "La primera cosa que me pidió es ir a la casa y que le diera a nuestras hijas dos abrazos", sostuvo en el programa Beto a Saber.

"Su principal preocupación después de la sentencia es sus hijas, me preocupa el daño psicológico que pueden pasar ellas", añadió Vito Villanella.

Asimismo, reveló qué fue lo que pasó cuando quiso contarles a sus hijas sobre la prisión preventiva que deberá cumplir Keiko Fujimori, mientras es investigada por el caso Odebrecht.

"Fui a la casa hoy, quería explicarles antes que otros, pero confieso que no supe qué decir, no sé, no hay nadie en el mundo que prepare a una persona para esta situación", narró el esposo de Keiko Fujimori.

Vito Villanella contó que aún no han decidido si las niñas irán a visitar a su madre a prisión. "Necesitamos ver una forma de que nuestras hijas puedan regresar a los brazos de su mamá", agregó.

Cabe anotar que esta mañana, en el programa de Milagros Leiva, Mark Vito aseguró que “aún no le he dicho a mis hijas que su madre va a estar 36 meses en prisión”. Agregó también que Keiko Fujimori no se retirará jamás de la política.