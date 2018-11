Los chats naranjas

Señor Director:

Los chats de “La Botica” muestran descaradamente cómo opera este grupo, si acaso pudiese llamarse partido político FP. Es lamentable que tengamos en el Congreso a una mayoría que solo recibe órdenes y destruye todo aquello que se le ponga en el camino. Todo lo que suponíamos ha sido confirmado, como el blindaje a Hinostroza y Héctor Becerril, el respaldo a Pedro Chávarry, la desacreditación al fiscal Pérez, el rechazo al referéndum, entre otras cosas. En la audiencia de prisión preventiva para Keiko y su entorno, el juez Carhuancho debería considerar estos chats. No es posible que traten de manejar el país de esta manera. El pueblo está cansado de que todos los días salgan nuevos audios, chats, fotos e informes que solo aluden a actos de corrupción. Necesitamos políticos serios.

Joel Peña

Nombramientos de jueces

Señor Director:

Lo revelado por la valiente abogada Cruz Silva del Carpio confirma una vez más lo que ya se sabía, pero que no existían pruebas, de la forma como el CNM actuaba, prueba de ello es la existencia de dos jueces superiores de San Martín que, pese a la existencia de pruebas de liberación de narcotraficantes, han sido ratificados, por lo que continúan en el cargo. Asimismo, un auxiliar de una Sala Superior de esta Corte primero ha sido nombrado juez provisional, en la época de Fujimori, y después juez titular de primera instancia y, sin contar con antigüedad en el cargo, ha sido ascendido a juez superior, por lo que tales nombramientos deben ser también revisados por el nuevo organismo nombrado.

Guillermo D. Guado

Lavado de activos

Señor Director:

Del 93 al 95 trabajé como jefe de almacén de Kuresa, fábrica de Yoshiyama y Blangiard; en esa época me percaté de que en la azotea de la fábrica, en el local antiguo de Santa Anita, carretera central kilómetro 2.5, se hacía doble contabilidad a fin de hacer defraudación tributaria, que ya hacían con personal contratado para tal fin. En ese período estaba Guillermo Makabe. También vendía cola marca Pegafan a Puno, en cajas que en su guía de remisión decía 24 unidades, pero en realidad iban 48 hacia el Condori, quien lo vendía luego a Bolivia. Ahora que veo esta situación de FP en la que se resalta nuevamente la doble contabilidad, me trajo a la memoria lo que se hacía en Kuresa y no me extraña que lo sigan haciendo a la fecha.

luis palacios

El Metropolitano

Señor Director:

Todas las mañanas subo al Metropolitano de la estación Matellini, Chorrillos. Sin embargo, las colas que se forman dentro de esta son más de tres por puerta. Todo es por la falta de buses y también por los orientadores que no fomentan un orden en la estación, solo observan cómo las personas se pelean entre sí. Lamentablemente, esto sucede todos los días no solo en esta estación sino en todas las demás. Es por ello que los orientadores deberían hacer su labor y poner más orden en la estación, y no solo eso, sino que deberían venir buses seguidos sabiendo que en la mañana la mayoría de gente va a trabajar y a estudiar, esto permitirá que no se formen grandes colas y así uno pueda llegar más temprano a su destino.

Lucía Yasely Vargas

