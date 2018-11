Hay una falta deIMparcialidad evidente

La resolución del juez Richard Concepción Carhuancho evidencia lo que desde un inicio hemos cuestionado: la falta de imparcialidad. Se afecta el debido proceso. Resuelve el requerimiento de prisión preventiva estando pendiente la sustentación de las defensas de otros seis procesados sobre la tesis fiscal de organización criminal.

Ahí donde el requerimiento era uno solo para los 11 investigados y el mismo juez había dispuesto que se emitiría la resolución al final de todos los debates. Se adelantan conclusiones de responsabilidad penal de las seis personas que aún no se han defendido en audiencia de prisión preventiva; esto es, ya se concluyó en contra de ellos sin haber sido escuchados.

Luego, en plena lectura de la resolución donde se está concluyendo el tema de organización criminal, la fiscalía notifica modificaciones a la imputación de 4 investigados bajo la tesis de una organización criminal supuestamente liderada por la señora Keiko Fujimori.

Para nosotros, que en diligencias preliminares no se garantice el derecho de defensa evidencia desconocimiento del artículo 139 de la Constitución: el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso.

El juez incorpora argumentos y elementos de convicción no alegados por la fiscalía, ni sometidos a debate. Una vez más se evidencia su parcialización con la posición del fiscal José Domingo Pérez.

En el desarrollo de su resolución, el juez afirma que contar con todos los arraigos no garantiza que no se eludirá a la justicia. Es decir, todo se resume en la gravedad de la pena y los elementos de obstaculización de actos de investigación señalados por un testigo protegido no corroborado, que brinda información falsa.

Ese es el razonamiento del magistrado que todos hemos escuchado para privar de libertad a la señora Keiko Fujimori.❧