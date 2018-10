Torres pide a Villanueva “reflexionar” para concretar diálogo

Miguel Torres, presidente del Comité de Transición de Fuerza Popular, insiste en entablar un diálogo con el Ejecutivo encabezado por el mandatario Martín Vizcarra, por ello pidió al primer ministro César Villanueva que “reflexione”.

"Yo lo invito [a César Villanueva] a la reflexión, el diálogo es un acto que no puede estar ligado a condicionamientos, el diálogo no puede esperar (…) Yo creo que la población está solicitando a cada una de las autoridades que se sienten a conversar. Por ello, yo los invito a reflexionar”, enfatizó.

Además, el legislador de Fuerza Popular recalcó que César Villanueva y Martín Vizcarra deben dejar de lado los “odios” y abrir paso a un “reencuentro nacional”, tal como lo denominó la lideresa de su partido Keiko Fujimori.

“Yo invoco al premie y al presidente de la República a dejar los odios de lado y juntos podamos construir esta nueva agenda que tantos peruanos estamos esperando (…) Voy a esperar pacientemente, no me voy a desesperar en absoluto cuando alguien propone un diálogo, y esta propuesta es sincera, no descansas un minuto hasta lograrlo”, precisó.

Villanueva indica que no es momento del diálogo

El primer ministro César Villanueva explicó que antes de concretar un diálogo con Fuerza Popular, principal opositor del Gobierno, se necesita definir la situación de Keiko Fujimori, la presidenta de esta agrupación.

“Que se defina la situación de la señora (Keiko) Fujimori cualquiera que sea, y que las cosas se manejen con la tranquilidad que corresponde. Han insultado al presidente (Vizcarra) con palabras que no corresponden a la altura política. Entonces, en su momento veremos qué cosas cambian de tal manera que podamos conversar con todos, no solamente con un partido”, expresó.