Tubino sobre Chávarry: “Esas tres denuncias deben verse cuanto antes" [VIDEO]

Carlos Tubino, vocero de la bancada Fuerza Popular, aseguró que las denuncias pendientes contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, deben “verse cuanto antes” por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la cual es presidida por el fujimorista César Segura.

Además, el portavoz de Fuerza Popular recalcó que su agrupación no está para “proteger a nadie” en referencia al titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry.

“Esas tres denuncias tienen que verse, que se vean cuanto antes, dentro de la priorización que tiene la comisión, pero nosotros no estamos para proteger a nadie, eso que quede claro”, precisó en RPP.

Al ser consultado sobre la suspensión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el pasado lunes, por falta de quorum debido a la ausencia de fujimoristas, Carlos Tubino precisó que es importante que todos acudan a sus comisiones y al pleno del Congreso.

“El tema es que todos deben asistir a sus comisiones. Lo que pasa es que a veces tenemos todo el derecho a pensar que lo han hecho en forma coincidente como lo dices, pero otras veces son compromisos que tienen [los congresistas] en sus regiones. Sí se debe priorizar. Así como el pleno”, enfatizó.

Congresistas serían sancionados por filtrar informe de la Comisión Lava Jato

Carlos Tubino recalcó que espera que todos los parlamentarios que tienen acceso al informe final de la Comisión Lava Jato mantengan la reserva y no filtren los detalles a la prensa, ya que esto podría desencadenar denuncias.

“Este informe se ha entregado con un sello de agua, cada parlamentario, tenemos el compromiso que eso no debe publicarse. [¿se tomarán medidas si se filtra?] me imagino que sí, habría que analizar el caso. Yo espero que en Fuerza Popular no haya nadie con esa condición”, enfatizó.