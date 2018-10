Ejército peruano en Piura

Señor Director:

Estoy indignado por la situación actual de Piura, en especial por el comportamiento de algunas instituciones del país que están manchadas por el accionar de sus comandantes. Hemos sido testigos de dos hechos lamentables que han tenido como protagonistas a dos tenientes coroneles del Ejército: Duber Gamboa Herrera, sindicado como traficante de armas y cobrar cupos, y Raúl Saavedra Sanjinez, acusado por actos contra el pudor y presunta violación de menores. Al margen de lo desacreditable de estos actos para el Ejército, nadie ha pedido disculpas a la ciudadanía y mucho menos se pronuncian por las acciones que están llevando a cabo para reprimir este tipo de comportamientos en su personal, ¿o se está tratando de que queden en la impunidad? ¿Los dos oficiales del Arma de Caballería se sienten protegidos. Es preocupante que estas acciones escapen de las manos de la Comandancia General de la Guarnición de Piura. El pueblo se merece autoridades probas, que se interesen por el bienestar general. Espero que estos personajes no continúen en la institución.

juan eduardo lazo

dni 42838698

El Legislativo

Señor Director:

En las últimas décadas, desde que se instauró la unicameralidad, las leyes han sido concebidas por la misma “persona”. Estamos ante un escenario legislativo digno de una función circense, donde se ocultan personajes. Nuestra carta magna no debe ser trasgredida, pues contiene los principios que nos constituyen como república. Días atrás, un juez dicta una sentencia que viola a nuestra constitución, sin embargo, el Congreso no se pronunció porque tenían ya preparada una salida, con el nacimiento de una ley que desnaturaliza el sentido de la justicia en nuestro país, que otorga arresto domiciliario a todo sentenciado que deba purgar condena. En primer lugar, la comisión del delito debe ser sancionada con todo el peso de la ley, ya que está amparado en el principio del Derecho, por lo que no exceptúa a ningún condenado. En segundo lugar, el adulto mayor que delinque puede estar seguro de que descansará “humanitariamente”. ¿Dónde quedó el procedimiento legislativo? Al parecer, quedó entre los pasillos del palacio congresal, por allí, entre los pasos perdidos.

JORGE BENLLOCHPIQUER

DNI 43935916

¿Antauro?

Señor Director:

Nos vienen diciendo conocidos analistas políticos que Antauro está a la vuelta de la esquina y que esto proviene de la destrucción de FP, que, según ellos, ha sido el dique que nos ha protegido del extremismo de izquierda. Si así fuera, estaríamos descubriendo que nuestro electorado no tiene los pies en la tierra, que comprobó con la elección de Anduviri en Puno. ¿Qué podemos esperar de un elector que vota por una dádiva o promesa? Si se diera el caso que el 2021 llegue al poder un extremista como el que todavía aún permanece preso, los culpables serán los que lo elijan. Los partidos más o menos serios, como Acción Popular, el PPC y aun el APRA, no están haciendo su trabajo, pues si lo hubieran hecho no estaríamos pensando en que Antauro es una posibilidad. No nos quejemos de una realidad que ha permitido que germinen opciones como la que significa Antauro y todos sus similares. Hay que cambiar el electorado, y después pensemos en tener una democracia sólida.

Fabio Rubina

DNI 25606648