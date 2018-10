Pier Figari llama "prostiprensa" a medios por difundir conversaciones de 'La Botica'

Las reciente difusión de nuevas conversaciones de 'La Botica' revelan la incomodidad de la cúpula de Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori, por la divulgación de estos chats. Esto se evidencia con la planeación de un golpe contra la libertad de información por parte de los parlamentarios que conforman el otrora grupo 'Mototaxi'. "Los voy a denunciar -a la prensa- y necesito el apoyo de la Bankada", dice Úrsula Letona.

Pero, quien tuvo los calificativos más severos contra los medios de comunicación, encargados de la propagación de estas conversaciones, fue el asesor de la lideresa de la oposición, Pier Figari, quien, si bien no especifica a qué sector de la prensa se refiere, se desarrolla en el contexto en que la congresista Leyla Chihuán propina insultos contra el diario La República.

En palabras de Figari: "Así le manda flores la prostiprensa al gobierno...pasando conversaciones privadas de la oposición...la prostiprensa no investiga al gobierno...toma fotos a los celulares nuestros...hay un sector del periodismo que está tocando fondo".

Esta no es la única ocasión en que el asesor interviene en los chats de 'La Botica', pues, a medida que estas se iban revelando, sus palabras tomaban fuerza.

Cuando se le preguntó por los calificativos que tuvo para con el fiscal José Domingo Pérez, indicó que eran opiniones propias de su carácter y que los chats podían gustar o no, estar o no de acuerdo con ellos, pero que cada uno tenía derecho a dar una opinión, incluso como asesor. "Puedo tener opiniones incómodas, pero no hay nada que me vincule con el lavado de activos”, indicó.

Figari arremete contra la prensa en chat de 'La Botica'