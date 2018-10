Fujimorismo y Apra en problemas (otra vez)

Parece que va quedando claro que lo que necesitan varios fujimoristas no es una Botica. Quizá un hospital, en el mejor de los casos. Digo en el mejor de los casos cuando veo a congresistas gritar y sudar la gota gorda, desesperados en el Congreso. Seguro tendrán un problema de nervios y de ansiedad bravo.

Pero más allá de la salud, hay quienes, sin duda, necesitan, o mejor dicho, merecen una sanción ejemplar. En lo penal, claro está.

Todo se ha empezado a visibilizar con las mentiras de las famosas conversaciones por Telegram. Cuando Keiko salía a decir que su partido era democrático, que cada quien votaba por la cuestión de confianza según su propio parecer… aparecen nuevos chats. “Tú estás en el grupo que vota en rojo, tú en el grupo ámbar y tú en el grupo que votará verde…”. Hasta estas supuestas “divisiones” en el voto fujimorista eran órdenes.

Cuando Keiko salía a pedir diálogo, ahí están los chats en donde hablan de ajos, erdas, utas, etc... el problema no está en los calificativos. El asunto es sobre las mentiras, tamaña hipocresía, y en el culto a la personalidad. Qué Aposento Alto ni qué nada. La Botica es la nueva secta liderada por Keiko en donde no caben cuestionamientos. Así, mientras aplaudía con fervor, la congresista Luz Salgado buscaba el celular para escribir: “¿alguien me explica qué acabamos de celebrar?”.

Pero el título de esta columna prometía hablar del Apra... y aquí voy. El más reciente proyecto de ley planteado por esta bancada busca que los partidos políticos no puedan ser considerados como organizaciones criminales. Una propuesta de tres carillas que estaría buscando blindar a Alan García y, de taquito, que podría operar en favor del fujimorismo.

Investigar organizaciones criminales no es criminalizar la política. Que nuestro sistema esté infiltrado de delincuentes es otro problema. Plantear un proyecto de ley similar podría ser motivo de una interesante polémica, pero plantearlo en un contexto como el de ahora, es querer agarrarnos de sonsos. Sobre esto escuchaba a varios abogados comentar el ejemplo del Partido Popular (PP) español, en donde se comprobó que existía una “caja B”, es decir, una contabilidad financiera paralela, producto de la corrupción. Quizás sea buen momento para, más bien, retomar la discusión por la reforma de partidos, apuntando a construir instituciones sólidas y no refugios de malandrines.

Más allá de los partidos, otro viene siendo el problema para sus militantes. O si no pregúntenle a Rosa Bartra ¿en qué quedó su “trabajo” gracias a los VEINTICINCO asesores de la comisión Lavajato ahora que desclasificaron su informe y todo pasará al pleno? ¿Seguirán buscando librar de polvo y paja a K y a AG? Continuará...