Rosa Bartra afirma que superó incidente con Salaverry [VIDEO]

Esta tarde en el Pleno del Congreso, la tensión quedó evidenciada en las filas de la bancada de Fuerza Popular. Rosa Bartra tuvo un incidente con el presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, durante el debate por el levantamiento de la reserva del informe final de la comisión Lava Jato.

Sin embargo, para la legisladora fujimorista, presidenta del grupo investigador, fueron solo "discrepancias" con el titular del Congreso de la República, e incluso calificó de "sano" y "democrático" el incidente que protagonizó con su -por el momento- ex congresista de su bancada.

"Es natural que hayan puntos discrepantes, lo que no sería natural es que no nos pongamos de acuerdo. Se ha superado los puntos que estaban en discordia, y espero que el Perú conozca la verdad y que quienes tienen responsabilidad en el latrocinio más grande que ha conocido nuestro país, no puedan valerse de algunas argucias judiciales", señaló la congresista de Fuerza Popular.

En ese sentido, ante las insistentes preguntas de los periodistas, Rosa Bartra destacó que "en democracia, es saludable la discrepancia. Y esta ya ha sido superada", luego que Daniel Salaverry le dijera que "puede gritar todo lo que quiera" durante el debate en el Pleno del Congreso.

En otro momento, Daniel Salaverry expresó la frase "me tienen hasta acá" mientras continuaban los incidentes en el Pleno del Congreso, causado por la congresista Rosa Bartra y su reclamo. En ese sentido, la legisladora fujimorista evitó pronunciarse.

"¿Qué podría yo decir de algo que no he visto? Hay un informe cuya metodología de debate estaba para superar algunas discrepancias que ya están superadas, eso es lo importante", destacó.