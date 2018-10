Editorial La República: ¡Qué gran idea! 

No es una broma. El Apra ha presentado una iniciativa legislativa que establece que los partidos políticos o movimientos de alcance regional y departamental no pueden ser considerados como una organización criminal.

El proyecto de ley Nº 3573/2018-CR pasará a la historia como un intento de evitar que la lucha contra la corrupción alcance, precisamente, a las organizaciones políticas que desvirtúan su razón de ser para trasladarse al campo del delito. Este propósito será derrotado finalmente, pero el modo desenfadado con que la iniciativa ha sido presentada y explicada, exteriorizan la enorme desesperación que invade a una parte del liderazgo político del país hasta el punto de impulsarlos a la torpeza.

El proyecto no resiste un examen jurídico básico. Pretende que una ley prohíba delinquir a un partido, un despropósito risible que en este momento no se aplica a ninguna organización partidaria del mundo democrático, debido a una razón decisiva: la legislación penal se ha propuesto avanzar desde la responsabilidad individual hacia la responsabilidad de las personas jurídicas no por un capricho, sino como una medida urgente para combatir su creciente implicación en sobornos, financiamiento ilegal, y opacidad en las operaciones financieras.

El impulso para luchar contra las redes criminales que se esconden en personas jurídicas hizo que la OCDE adoptara como estrategia propia una antigua propuesta que contiene dos elementos; por un lado, la responsabilidad de las personas jurídicas y por el otro la obligatoriedad de programas de ejecutar programas de cumplimiento normativo y medidas de prevención (compliance). Ese es el objeto de la Ley Nº 30424 aprobada en marzo del año 2016 con los votos del Apra, Fuerza Popular y otros partidos políticos.

Sustraer a los partidos políticos de la posibilidad de cometer delitos sugiere sostener que existe la corrupción económica pero no la política. Extraño razonamiento que, además, no tiene ninguna demostración que lo avale. Al contrario, se investiga ahora con gran respaldo ciudadano y con evidencias a partidos políticos que mancharon su condición que los hace ser depositarios de la voluntad ciudadana, prestándose activamente a un juego escabroso que ha dañado especialmente la confianza en la democracia.

El mencionado proyecto propone un régimen de macro impunidad para los partidos, y no es un caso aislado. Este Congreso ya modificó la Ley de Partidos Políticos para suprimir la capacidad supervisora de la ONPE en relación al financiamiento electoral y debilitar la rendición de cuentas, en tanto que su mayoría se resistió hasta el final a la reforma constitucional sobre financiamiento partidario.

La única manera de prestigiar la política es un desempeño transparente de los partidos y sus dirigentes, y no a través de normas que alienten y engrían a los corruptos. Parece que alguien tuvo una “gran idea” para salvar a los partidos investigados o procesados imaginándose una varita legal mágica, una mezcla de ingenuidad dolosa y descaro.