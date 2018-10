“Bolsonaro es exportable”

Bolsonaro ha alarmado dentro y fuera de Brasil, especialmente por posiciones consideradas retrógradas y autoritarias, desde una extrema derecha. ¿Encuentra justificación a esa alarma?

Sí, porque este movimiento de extrema derecha tiene lazos con el exterior. Es parte de una tendencia que se manifiesta en Europa y los Estados Unidos. Bolsonaro es un fenómeno exportable, especialmente a los países vecinos de Brasil. Así como en su momento el Foro de Sao Paulo se convirtió en un intento de exportar gobiernos izquierdistas en América Latina, podemos anticipar que la tendencia ganadora en las elecciones de Brasil tenderá a expandirse fuera del país.

¿Cómo explicaría el proceso de polarización sin precedentes que se ha dado en Brasil?

Creo que el origen de la polarización actual está en un doble discurso que tenía Lula cuando era presidente de Brasil. Por un lado, ante los trabajadores, tenía un mensaje clasista, contra los privilegios de los ricos. Y ante los empresarios criticaba a los trabajadores. Este doble estándar fue el comienzo de lo que en el Brasil se llamó el discurso de odio. Hay que añadir el enorme desgaste del Partido de los Trabajadores en el gobierno, especialmente por la corrupción, por el uso del aparato estatal en beneficio del partido. El sentimiento anti-PT fue muy bien canalizado por Bolsonaro más que por otros candidatos. Y el PT no se dio cuenta de eso. Creyó que Bolsonaro era marginal, e incluso una oportunidad para seguir en el poder. Prestó más atención a otros candidatos. Es algo nuevo de Brasil, porque los ganadores siempre trataban de correr hacia el centro. Ahora el electorado se ha comprado una propuesta de extrema derecha.

SIN ANTICIPOS

Se sabe poco de lo que Bolsonaro haría en políticas sociales, o en la cuestión fiscal, o con el medio ambiente. Hay mensajes contradictorios. ¿Cree posible anticipar sus medidas más importantes?

No se sabe porque precisamente no ha habido debate. No hay precisiones mayores sobre política económica. Sobre lo ambiental dijo que sacaría a Brasil del Acuerdo de París, que busca contrarrestar el calentamiento global, pero después retrocedió. Dijo que fusionaría el ministerio de Agricultura con el de Ambiente pero ya no hay certeza. No hay mucho para anticipar. Creo que podemos asegurar que apoyará fuertemente a los agronegocios, y que revisará la política de reservas indígenas, pero es prematuro anticipar.

Se percibe un cambio ideológico, una corrida hacia posiciones muy conservadoras del electorado. ¿Por qué un mensaje homofóbico y autoritario encontró apoyo en la población?

Hay que entender que un gran problema brasileño es el de la inseguridad, y que mientras más pobre es una población, más la sufre. A mayor vulnerabilidad social, más muertos en la familia, cualquiera sea la causa. Entonces esta población apoya propuestas autoritarias. En cuanto a la corrupción, ya lo hemos dicho: prendió en un amplio sector la idea de que corrupción es igual a PT. Y sobre la homofobia y otras manifestaciones intolerantes, debemos reconocer que tienen una raíz en la sociedad brasileña. No es algo exclusivo de Bolsonaro.

ERRORES DEL PT

¿Es correcto asumir que Bolsonaro es aliado natural del sistema judicial que encarceló a Lula? Bolsonaro ha dicho que le gustaría ver al juez Sergio Moro como miembro de la Suprema Corte.

Sergio Moro es una personalidad que suscita unanimidad en Brasil. Si fuera candidato a presidente quedaría en primer lugar. Él y el Ministerio Público, a cargo de las investigaciones, tienen un apoyo muy fuerte. Eso lo sabe Bolsonaro, y cuando dijo que le gustaría que fuera ministro de la Corte Suprema, quería ganar más votos. Uno de los candidatos que perdió en la primera vuelta decía: ‘Yo soy el candidato de Sergio Moro’.

El Partido de los Trabajadores se ha presentado como un garante de la democracia ante un Bolsonaro autoritario. ¿Qué versión de la izquierda es la que se ha presentado en estas elecciones?

La izquierda brasileña es asistencialista, no es expropiadora, aunque Bolsonaro intentó que prendiera la idea de que sí lo es. La izquierda cometió muchos errores. Por ejemplo, podría haber dicho que no deseaba un régimen como el de Venezuela para Brasil, porque la gente no concuerda con determinadas cosas de Venezuela. Pero no lo dijo. Solo habló de un régimen que está pasando por un boicot de los Estados Unidos. Entonces dio argumentos para que Bolsonaro los ataque. Y también era fácil atacarlos porque fueron gobierno, e hicieron cosas que son desaprobadas por buena parte de la población. Le hicieron préstamos millonarios a Venezuela y Cuba, que estos países no pagan. Esos son hechos. En cambio, lo que se critica en Bolsonaro es una idea de lo que podría pasar. Esto ha sido aprovechado muy bien por Bolsonaro.

LULA NO LA HACÍA

Muchos observadores creen que, pese a todas las tendencias mencionadas, Lula hubiera ganado a Bolsonaro. ¿Tiene esa opinión?

No creo que Lula hubiera derrotado a Bolsonaro. El rechazo a Lula es muy grande. Podría haber tenido un 38-40% de los votos, pero Haddad ha obtenido un poco más de 44%. Haddad es una figura más votable que Lula, pese a que Lula es más carismático. Estoy seguro que hubiera conseguido una menor votación. Haddad, quien es un gran cuadro, consiguió atraer votos del centro e incluso del centro derecho, en la idea de que era una figura que podía defender la democracia. Lula no lo hubiera logrado.

Aunque la prensa ha sido muy crítica del régimen del PT, Bolsonaro descree en los medios y en las encuestas. Hubo periodistas amenazados. ¿Vendrá una etapa difícil para la libertad de prensa?

No veo una diferencia muy grande entre un gobierno de Bolsonaro y el anterior. Los medios tuvieron dificultades con el PT. Ellos nunca abandonaron la idea de un control social de la prensa, o de un control de contenidos. Las obsesiones de Bolsonaro no son esas. Son peleas que aparentan ser enfrentamientos de campaña contra determinados periodistas y medios de comunicación. Ahora bien, todo régimen autoritario tiene tendencia a atentar contra la libertad de expresión. De modo que si los medios tuvieron dificultades con el gobierno del PT, probablemente tendrán dificultades también con el de Bolsonaro.

PARA ESTUDIAR

¿Cuánto influyeron las fake news en los resultados?

En un país tan poblado, con una tensión tan grande, las noticias falsas han sido un factor preponderante. Vinieron de los dos lados, contaminando completamente la campaña. Los mensajes por radio y TV, los debates, no significaron mayor cosa. Ambos sectores se atacaron ferozmente. Nunca vimos nada igual. El país no estaba preparado, y creo que estas elecciones van a ser un caso mundial de estudio, con vistas a determinar cómo influyó todo esto en el elector.❧