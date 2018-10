Lenguaje inclusivo

Señor Director:

El pensador Walter Benjamin dijo que la esencia lingüística del hombre era la acción de nombrar cosas. Las cosas, en contraposición, siempre estaban enmudecidas y que no había forma de escucharlas, sino solo con nuestro lenguaje. Actualmente, la cosificación en la lengua de, por ejemplo, las mujeres y grupos que no se sienten identificados con los géneros gramaticales del español, proponen un lenguaje inclusivo que dé pie a una nueva forma de comunicarnos para tener siempre presente una diversidad que nuestra lengua oculta. Esto es positivo: cada vez más personas reflexionan acerca de su lengua, quieren democratizarla y volverla un medio de comunicación y pensamiento con el fin de nombrar con precisión aquello que hemos dejado enmudecido. Recurramos a las herramientas que nos provee nuestra lengua para crear un cambio no solo en nuestra esencia lingüística, sino también en nuestro pensamiento.

Juan Francisco Osores

El fiscal Chávarry

Señor Director:

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, dice no recordar su conversación telefónica con el exjuez César Hinostroza de mayo de este año, en la que coordinaron una reunión con el “amigo de Paseo de la República”. Si no dijeron su nombre fue porque estaban en falta; pero en una siguiente conversación entre Hinostroza y Orlando Velásquez, en ese momento presidente del CNM, demuestra que este era el ‘amigo’. Este asunto es de relevancia porque las coordinaciones se dieron cuando iba a empezar el proceso de ratificación de Chávarry como fiscal supremo. Y ahora este señor pretende tapar el sol con un dedo.

Jorge Castañeda Arcas

Referéndum

Señor Director:

Abogados muy calificados han sido los artífices de las reveladas tropelías que actualmente involucran al PJ, a la Fiscalía y al Consejo Nacional de la Magistratura. El Congreso ha permitido que el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación se renueven, pero ha dado un verdadero golpe de Estado al disolver al CNM, que impiden la renovación con miembros elegidos por las universidades y por los profesionales no abogados como lo señala la Constitución. Hubiera sido eficiente que los miembros fueran elegidos mediante requisitos más exigentes, pero, al revés, como si las otras profesiones y las universidades fueran culpables de las prácticas de los abogados, la reforma aprobada por el Congreso pretende que ahora todos los miembros del CNM sean abogados, pero muy calificados; como Gutiérrez e Hinostroza.

Jacinto Jesús Palacios

Convivencia sostenible

Señor Director:

Con el objetivo de fortalecer y promover una convivencia escolar sostenible, la UGEL Santiago de Chuco organizó el taller “Construcción de normas de convivencia y medidas correctivas”, dirigido a directores y responsables de instituciones educativas, el pasado 22 de octubre en la parroquia Apóstol Santiago. La Lic. Nancy Casana manifestó que “el objetivo era promover una convivencia sostenible y positiva mediante el respeto mutuo, la tolerancia y el ejercicio de derechos y deberes para fomentar el desarrollo y fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, para una vida productiva y satisfactoria”.

Pedro SÁnchez

