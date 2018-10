Yonhy Lescano sobre proyecto aprista: “Tiene como propósito blindar al fujimorismo”

El congresista de Acción Popular Yonhy Lescano consideró que el proyecto de ley del Apra, que no permite que los partidos políticos sean llamados "organizaciones criminales", es una acción para blindar a Fuerza Popular.

"Eso simplemente tiene como propósito blindar al fujimorismo, porque estos son los socios, los apristas. Es un atentado más contra el trabajo de lucha contra la corrupción", expresó el legislador al diario Correo.

A título personal, Yonhy Lescano indicó que la propuesta legislativa no cuenta con su respaldo, sin embargo, recalcó que no puede referir en nombre de su bancada, debido a que hasta el momento no lo había consultado.

El congresista del Apra Jorge del Castillo presentó a nombre de su bancada un proyecto de ley para que los partidos políticos y los movimientos de alcance regional o departamental no sean considerados como "Organizaciones Criminales".

Como se sabe, el partido político de mayoría parlamentaria, Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori, es investigado por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.