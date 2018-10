“Montesinos y Hermoza pensaban en la guerra, pero se impuso la paz”

El acuerdo de paz suscrito entre Perú y Ecuador el 26 de octubre de 1998, en Brasilia, puso punto final a más de 50 años de conflicto, cerrando un capítulo amargo en la historia de ambas naciones. El excanciller Eduardo Ferrero Costa narra los complejos momentos vividos antes de zanjar las disputas limítrofes.

Usted tuvo un papel protagónico en el acuerdo de paz con Ecuador, ¿cuál es su balance 20 años después?

Fue histórico y trascendente. Después de más de un siglo de desencuentros y conflictos armados, a partir de 1995 se iniciaron las negociaciones para solucionar las diferencias de carácter territorial. Se negoció desde 1995 hasta octubre de 1998 y se logró un acuerdo definitivo que cumplió con el objetivo fundamental de culminar la demarcación territorial pendiente en la zona de la Cordillera del Cóndor, respetando el protocolo de Río de Janeiro.

¿Esta negociación, que finalmente se logró por la vía diplomática, estuvo en riesgo por la intervención de Montesinos?

Así es. El proceso casi se trunca cuando estaba prácticamente concluido. Cuando el Perú tenía ya los pareceres de los expertos jurídicos-técnicos de los países garantes que nos daban la razón en el tema demarcatorio, teniendo ya el tratado de comercio de navegación casi listo, además de otros acuerdos menores, a fines de julio de 1998 había un plan militar para invadir Ecuador, básicamente en la zona donde este no reconocía la limitación. En esas circunstancias, Fujimori me dijo que hablaría con Montesinos. Me informaron que había un plan para desalojar a los soldados ecuatorianos con lo cual iba a haber una guerra. Esto era promovido por Vladimiro Montesinos, el comandante general del Ejército, Nicolás Hermoza Ríos, y los altos mandos militares.

¿Los altos mandos militares también estaban influenciados por Montesinos?

Definitivamente. Yo creo que la idea de una acción militar contra Ecuador a fines de julio y comienzos de agosto de 1998 era una idea de Montesinos, el general Hermoza Ríos y posiblemente de los altos mandos militares. Era una decisión que se evaluaba en estricto secreto, y cuando tuve conocimiento, me opuse. El presidente me dio la razón y así se evitó un conflicto armado y continuamos las negociaciones que estaban prácticamente terminadas. Montesinos y Hermoza pensaban en una guerra, pero se impuso la paz.

¿Es en el último tramo de las negociaciones en que Fujimori de manera secreta negocia la entrega de Tiwinza con el presidente Jamil Mahuad?

E n las primeras reuniones entre los presidentes Fujimori y Mahuad, este último planteó el pedido de una compensación territorial. En representación de Fujimori, Fernando de Trazegnies negoció la posibilidad de entregar un kilómetro cuadrado de territorio peruano.

¿Por qué estuvo en desacuerdo con la entrega del kilómetro cuadrado en Tiwinza?

Porque era una figura ajena al Protocolo de Río de Janeiro y a nuestra invariable política de Estado orientada a la culminación de la demarcación en la Cordillera del Cóndor sin ninguna compensación territorial. Los pareceres de los expertos y de los garantes nos habían dado la razón y Tiwinza es territorio peruano legítimo. El kilómetro cuadrado cedido de manera perpetua a Ecuador no es una simple propiedad privada pues tiene elementos de derecho público, por ejemplo, no puede ser transferida ni expropiada. Allí también murieron soldados peruanos defendiendo nuestro territorio. La entrega fue innecesaria.

En su libro Perú-Ecuador: el proceso para lograr la paz describe a Fujimori con rasgos autoritarios. ¿Esa actitud pudo poner en riesgo el acuerdo por la vía diplomática?

En realidad, mi relación con el presidente Fujimori fue muy buena durante todo el proceso desde que asumí como canciller. El presidente seguía mis recomendaciones, mis discrepancias aparecieron cuando Fujimori decidió negociar directamente con el presidente Mahuad de manera secreta. Sin embargo, ­­se logró el objetivo principal y eso hay que reconocerlo.

Pero desencadenó su renuncia como canciller, incluso, se dijo que el motivo fue porque usted planteaba como salida establecer una "paz armada".

Eso es completamente falso, incluso personas como De Trazegnies sostienen que yo quería "la paz armada" y eso es falso. Yo siempre quise la paz. No había posibilidad de una paz armada porque el conflicto armado quedó superado en el mes de agosto de 1998.

Sin embargo, a pesar de las discrepancias en el último tramo de la negociación, el proceso de paz con Ecuador pudo continuar por la vía diplomática.

Por supuesto, y es un ejemplo, primero porque se puede llegar a la paz mediante una acción diplomática y no mediante el uso de la fuerza. También demostró durante todo el proceso que el Perú siempre mostró una política de Estado uniforme. Y también es un ejemplo porque en el transcurso de las negociaciones surgieron iniciativas interesantes llegando a ampliar la agenda con el respaldo de los países garantes. ❧