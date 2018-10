Ave fénix de color naranja

Lamentablemente olvidamos la agenda nacional. Miki Torres.

Nos equivocamos en las formas, pudimos hacer lo mismo en el mismo tono de fiscalización, pero mejor. Úrsula Letona.

Esto funciona como una especie de grupo sectario donde las personas están obnubiladas, tienen un líder espiritual y harán todo lo que les imponga ese líder. Francesco Petrozzi sobre FP.

FP tiene una bancada de primer nivel. Alejandra Aramayo.

Yo no vivo enteramente de lo que gano en el Congreso. Para el ritmo de vida que llevo, no me alcanza. Leyla Chihuán.

Este congreso no tiene salvación, hay que cerrarlo. Yonhy Lescano.

No, y nunca he tenido una reunión con él en mi vida. Keiko Fujimori sobre si ella es la señora K y si se ha reunido alguna vez con Hinostroza.

Nunca tuve una reunión con él, solo un intercambio de temas jurídicos. Miki Torres sobre Hinostroza.

Sigue adelante, Keiko. Alberto Fujimori.

Muchos quieren ver una pronta sepultura de FP; yo confío en su inmortalidad. Vale decir, creo que cual ave fénix será capaz de renacer de sus propias cenizas y salir fortalecida, con mayor sabiduría, de esta injusta y cuestionable persecución. Madeleine Osterling.

FP está en plena reestructuración. Rosa Bartra.

Ante el desamparo de mi partido, me he visto en la necesidad de decir toda mi verdad ante la fiscalía. Rolando Reátegui.

Las reuniones de la bancada de FP no son para hablar del bien del país ni de los peruanos sino para generar conflicto político y poner zancadillas a los que gobiernan. Francesco Petrozzi.

En el peor momento de mi vida, vi que el odio y la confrontación no solo me estaban haciendo daño a mí y a mi familia: dañaban a todos. Keiko Fujimori.

El odio y la polarización nos pasan facturas altísimas. Miki Torres.

Hoy hay más de uno que sí se sube al púlpito para decir cuál es la verdad y el bien. Juan Luis Cipriani sobre los que lo critican por mezclar religión con política en su programa radial.

Terror total entre amigos de Toledo, Humala, PPK y Villarán, grandes bufetes abogados, algunos dueños de medios y corrupción de últimas dos décadas. El motivo: se viene informe Congreso Lava Jato y Pedro Chávarry prepara ofensiva total. MP contra corruptos. Víctor Andrés Ponce.

La campaña contra Chávarry por el grupo El Comercio es una obsesión sin tregua. Madeleine Osterling.

Culpables no, pero transmisores de esa basura. Juan Luis Cipriani sobre el periodismo.