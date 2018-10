Ex directivo de Odebrecht confesó pago de soborno para Félix Moreno

El ex superintendente de Odebrecht en Perú, Ricardo Boleira, confesó como se gestó el pago de un soborno dirigido al ex gobernador regional del Callao, Félix Moreno, para la adjudicación de la Vía Costa Verde ubicada en el distrito chalaco.

Según reveló Panorama, las declaraciones de Boleira son la ratificación de la colaboración eficaz del funcionario brasileño ante el fiscal Germán Juárez en la sede de la Procuraduria General de Brasil en la ciudad de Curitiba.

Ricardo Boleira reconoció que la constructora Odebrecht realizó el pago de 4 millones de dólares al gobernador regional del Callao, Félix Moreno para adjudicarse el contrato de construcción de la vía Costa Verde, Callao. Tema que antes ya fue relatado por Boleira bajo el seudónimo de colaborador eficaz N° 003 ante el fiscal Hamilton Castro, ex jefe del Equipo Especial del caso Lava Jato.

"Ocurrió la reunión en casa de Shavit donde hubo el ofrecimiento de Félix Moreno para ayudarnos en la licitación y la solicitud de los cuatro millones para este. [...] Hubo un momento que yo salí con Félix a otra sala, al lado, donde me habló de la plata y después regresamos", dijo Ricardo Boleira.

"Me mencionó el tema de los 4 millones para mí, no quería hacerlo al frente de los demás, me explicó como sería la división, 60% para él y 40% para Shavit, y que de la parte de él, él quisiera que el pago sea a Favre, él quería pagarle 2 millones a Favre por el tema de la futura campaña electoral", agregó.

La Segunda Fiscalía Anticorrupción del Callao formalizó una investigación preparatoria para Félix Moreno por el delito de colusión agravada. Sin embargo, el ex gobernador regional del primer puerto se encuentra libre de prisión, luego que se le revocará la orden de detención preventiva.