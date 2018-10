“Necesitamos de políticos que estén al servicio del pueblo”

Edgar Jara. Cajamarca



Ingeniero, su triunfo echó por tierra todos los pronósticos, incluso sacando de carrera al Movimiento de Afirmación Social (MAS).

Las demás fuerzas políticas que participaron en la primera vuelta siempre ponían que el movimiento de Gregorio Santos pasaría a la segunda ronda, ignorando a Alianza Para el Progreso (APP), sin tomar en cuenta que desde las elecciones pasadas somos el partido con mejor y mayor organización, por esa misma razón que se ha ratificado una vez más, siempre le confié a usted que estaríamos luchando el primer lugar, como así sucedió.

¿En esta segunda vuelta tendrá que desplegar toda su artillería pesada para vencer a su rival?

Tengo la potencialidad en mi equipo técnico, la capacidad de conocimiento de la realidad de la región de Cajamarca, de haber recorrido las provincias y distritos, tener cinco alcaldías electas, diez consejeros regionales electos, 47 alcaldías distritales y también alcaldes de otras fuerzas políticas regionales que se están uniendo a APP.

La campaña de Mesías Guevara da la impresión de estar centrada en vincularle con el MAS.

Siempre he trabajado en las instituciones públicas, municipalidades, Gerencia Subregional de Chota y Cutervo, ingresé y salí siempre por la puerta grande; siempre voy a trabajar en cualquier institución pública que esté al servicio del pueblo, no voy a contestar a bajezas de mi contrincante, me voy a dedicar a hacer llegar las propuestas de esperanza que tienen el agricultor, el ganadero, el maestro, las iglesias, tenemos mucho trabajo que hacer como para perder el tiempo insultando o llamando con adjetivos a los candidatos.

Usted invoca el voto de la militancia de otras organizaciones políticas en forma generalizada, sin pedir el respaldo de un sector afín con sus propuestas.

Estoy reuniéndome con algunas autoridades que no han sido electas, para hacer una mesa de trabajo e implementar nuestro plan de gobierno, y recoger sus propuestas que han sido aceptadas por un sector de la población, y así hacer un consolidado de nuestro plan de gobierno que esté al servicio del pueblo, de ser elegidos.

Mesías Guevara es ducho en política y usted no tanto ¿cuánto pesarán los debates para triunfar?

En los debates me voy a centrar en hacer llegar mi propuesta: las necesidades que tiene la población, como ingeniero civil, de esa manera voy a llegar a la gente que no necesita de un político que ha fracasado a nivel nacional, sino de un gobernador de acción que solucione la pobreza de Cajamarca, los problemas de agua y saneamiento, de educación. Como ese señor nunca hizo nada por Cajamarca, qué confianza puede tener el pueblo en él.

¿César Acuña estará en algunos tramos de su campaña?

César Acuña es nuestro líder fundador del partido, estará recorriendo las regiones donde APP ha quedado para la segunda vuelta, y también estará en Cajamarca para acompañarnos.

¿De qué se ha sacudido Cajamarca con la derrota del MAS?

Cajamarca necesita una propuesta de esperanza, que seamos un gobierno de todos, de hombres y mujeres cajamarquinos, y que nos preocupemos por las necesidades que tenemos, como el agro, reactivar la economía, el turismo, esa realidad tenemos que cambiarla con un gobierno de APP.

No me ha respondido.

Bueno, el pueblo es sabio y castiga la corrupción e ineptitud; ocho años del MAS gobernando la región Cajamarca, y los resultados saltan a la vista. Tenemos cuadros dramáticos de extrema pobreza, la desnutrición crónica infantil, el agro abandonado, de nada les sirvió que pregonaran ser defensores del medio ambiente y el agua, si ni siquiera han podido construir un minireservorio.

¿Haber triunfado en la primera vuelta lo ha despojado de humildad o ha puesto los pies sobre la tierra, sabiendo que aún no gana nada?

No hemos ganado nada todavía, siempre con humildad, como me he caracterizado a lo largo de mi vida, por la formación de mis padres y mi hogar de origen campesino; siempre voy a trabajar para dar todo para lograr el triunfo y la población acepte que nuestra propuesta es la que necesita Cajamarca.

¿La crisis política que está viviendo el Perú, desalienta a la ciudadanía para votar en la segunda vuelta?

Sí, sí, esto que se vive a nivel nacional es triste y lamentable, por eso necesitamos renovación de los políticos, ya no esos políticos que estuvieron en el Congreso de la República y no hicieron nada, que no lo quieren ni su bancada, necesitamos de los políticos que estén al servicio del pueblo y tengan la voluntad de servir.

¿Cómo convencer a los electores que voten por usted?

El llamado a los jóvenes cajamarquinos, soy hijo de campesinos y represento a la mayoría para hacer un gobierno donde nos involucremos todos los cajamarquinos para reactivar la economía en la región y ser competitivos a nivel nacional.