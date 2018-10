Carlos Bruce recuerda que Fuerza Popular se negó al indulto de Fujimori.

El congresista de Fuerza Popular, Miguel Torres, confirmó que su bancada solicitará al presidente Martín Vizcarra el indulto para el ex dictador Alberto Fujimori. Sin embargo, el congresista Carlos Bruce recordó que fue la misma bancada fujimorista la que se negó a concederle el beneficio cuando fue planteado en el Congreso.

"Es una contradicción. Inclusive le recuerdo que cuando se planteó en la Comisión de Justicia un proyecto de ley para permitir que las personas de avanzada edad puedan cumplir su condena en casa, el fujimorismo en pleno se opuso. Hoy están cambiando de opinión para bien, me alegro, pero eso demuestra esos cambios de opinión en función de cambios de ánimo", dijo Carlos Bruce en RPP.

Cabe destacar que Carlos Bruce está a favor que el presidente Martín Vizcarra revise el indulto para Alberto Fujimori, luego que el Poder Judicial anulara el beneficio que le otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski la noche del 24 de diciembre de 2017.

"En vista de todo lo ocurrido, yo me inclino más a buscar el consenso de una norma general, para que toda persona de avanzada edad no muera en la cárcel", expresó el legislador en referencia a la elaboración de un proyecto que no sea con nombre propio.

Como se recuerda, Fuerza Popular aprobó un proyecto en el Congreso para liberar a adultos mayores que hayan cumplido parte de su condena, otorgándole el beneficio del arresto domiciliario. Esto días después que el Poder Judicial anulara el indulto de Alberto Fujimori.

En ese sentido, el premier César Villanueva ha expresado que se debe realizar "una revisión exhaustiva de todos los procedimientos y de las condiciones en las que se pide una cuestión humanitaria", dejando abierta la posibilidad que el Ejecutivo tome en cuenta esta solicitud.