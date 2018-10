¿Será que estamos cambiando?

No recuerdo tanta atención por una audiencia judicial desde el mega juicio a Alberto Fujimori cuyo proceso fue transmitido en vivo y en directo por un pool que formaron todos los canales de televisión que poco a poco fueron perdiendo interés dejando a Canal N -por ese entonces único canal de noticias en cable- solo con la transmisión ininterrumpida. Era tal la expectativa que cuando el juez de la causa mandaba a un receso o suspendía la sesión solíamos recibir numerosas llamadas del público exigiendo que repusiéramos la audiencia. Era la primera vez que los peruanos veíamos de cerca cómo funcionaba la justicia y, además, en un caso tan emblemático.

Once años después la hija del exdictador, junto a parte de la cúpula del partido que preside, enfrenta la posibilidad de una prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público. La prolongada audiencia, que decidirá si enfrenta un proceso penal en libertad o detenida, ha sido seguida con inusitado interés por la ciudadanía que se ha agolpado frente a cualquier televisor a su alcance para no perder ningún detalle de lo que ocurría en la sala que dirige el juez Concepción Carhuancho. Todos hemos visto en las redes sociales fotografías de personas reunidas frente a un televisor en mercados, restaurantes, centros comerciales y bodegas. No ha habido círculos de amigos, familia o compañeros de trabajo donde no se haya hablado del tema.

Parece ser (y ojalá sea permanente) que los peruanos hemos dejado de lado nuestra acostumbrada apatía y buscamos información de primera mano sobre este proceso al punto de popularizar a un pequeño canal de televisión que, estoy segura, muchos no sabían que existía pero que tiene señal desde el 2015. Justicia TV, medio que pertenece al Poder Judicial, de pronto se ha convertido en un fenómeno viral en las redes sociales transmitiendo minuto a minuto la audiencia, sin cortes comerciales ni la intervención de comentarista o analista alguno, solo los actores directamente involucrados. El buen trabajo de cámaras permite ver expresiones, gestos y todo aquello que hace de esta audiencia una trama digna de un drama político en Netflix. Tal vez a eso deba su sorpresiva popularidad, no hay sesgo ni manipulación en la transmisión. Cada quien podrá formar su propia opinión de acuerdo a lo que ve y escucha de fiscales, jueces, abogados e imputados.

El Facebook de Justicia TV, según el diario El Comercio, ha logrado en la semana que termina 288,400 interacciones. Debido a que no mide el alcance de su audiencia es imposible determinar el rating obtenido pero, qué duda cabe, debe haber sido el canal más sintonizado por estos días y sus seguidores seguirán en aumento pues su administración asegura que transmitirán las audiencias que conciten el interés ciudadano. Con LavaJato, Los Cuellos Blancos del Callao, Odebrecht y todos los demás procesos por corrupción hay para rato.

No sé si estemos ante un cambio progresivo y definitivo, pero confío en que como ciudadanos comencemos a dejar de lado la indiferencia que nos ha caracterizado y que ha permitido que la corrupción se enquiste. Que asumamos nuestra responsabilidad, erradiquemos el “roba pero hace obra” y dejemos de lado la propensión perniciosa a tolerar a los corruptos.