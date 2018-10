72% rechaza posibilidad de que congresistas se reelijan, según encuesta IEP

La desaprobación y el descrédito que padece el Congreso de la República ha ido en aumento en los últimos meses debido a una serie de factores como la continua oposición de Fuerza Popular al Ejecutivo, la división e inestabilidad en sus integrantes, obstrucciones en las propuestas de referéndum, entre otros.

Ello se ve traducido en un último sondeo realizado por el Instituto de Estudios Peruanos en el que destaca que la mayoría de peruanos rechaza la posibilidad de que un parlamentario postule como diputado o senador para el año 2021.

Acerca de la pregunta: "¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que en la propuesta de Referéndum se plantee que un actual congresista sí pueda postular en el 2021 como diputado o senador al parlamento?", un 72% manifestó estar en desacuerdo mientras que solo un 16% indicó que sí aprobaba esta opción. Un 12% señaló no saber.

Por otra parte, ante la interrogante: "¿Ha escuchado o no ha escuchado que el Congreso de la República realizó cambios al proyecto de bicameralidad presentado por Vizcarra, permitiendo que un actual congresista sí pueda volver a postular como diputado o senador en el 2021?", un amplio 50% aseguró conocer las modificaciones, mientras que un 45% aclaró no haberlas escuchado. El porcentaje restante indicó no saber del tema.

En este sentido, este es el panorama que se muestra sobre esta opción del referéndum que se llevará a cabo este 9 de diciembre a nivel nacional. Como se recuerda, el presidente Martín Vizcarra instó a los ciudadanos a votar el 'No' sobre la bicameralidad puesto que el Congreso desvirtuó su propuesta inicial con alteraciones sobre la cuestión de confianza, paridad, entre otros.



Ficha técnica:

Hombres y mujeres de 18 años a más con DNI de todos los niveles socioeconómicos del Perú (22,017,030). Ámbito urbano y rural, de acuerdo con el Padrón Electoral de las Elecciones Generales 2016. Los resultados del presente estudio tienen un error máximo estimado de ± 2.7 pts. para los resultados a nivel nacional. Los resultados del estudio tienen un nivel de confianza de 95% considerando una varianza máxima en las proporciones poblacionales (p=q=0.5). Muestra personas distribuidas en los 17 departamentos, 21 provincias y 77 distritos con un nivel de representatividad de 56%.