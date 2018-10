“Vamos a transparentar el GRP para que no roben”

Jorge Chiroque. Piura

Señor Servando García, ¿fue una sorpresa para Fuerza Regional ingresar a la segunda vuelta electoral?

De ninguna manera, estamos complacidos de que la población nos haya puesto en la segunda vuelta electoral. Consideramos que somos una de las mejores alternativas en esta competencia para llegar al Gobierno Regional de Piura (GRP) y contamos con un buen plan de gobierno. Además, trabajamos a conciencia sin invertir millones de soles como otros candidatos. El pueblo nos ha ubicado en esta lid porque somos una esperanza de cambio y tenemos la opción de ganar.

¿Será el continuismo de la actual gestión o habrá cambios sustanciales?

Hemos dicho que no habrá borrón y cuenta nueva; por ese motivo, los actuales gobernantes tienen miedo de que ganemos en la segunda vuelta electoral. Somos críticos pero ofrecemos alternativas de solución, como por ejemplo en el tema de la reconstrucción. Es lamentable que en la gestión de Reynaldo Hilbck no se cuente con equipos técnicos de talla para invertir los 7,500 millones de soles asignados para la reconstrucción. Hay ausencia de obras de prevención por la desidia de las autoridades.

¿Usted permitirá la presencia de funcionarios cuestionados en un posible gobierno suyo?

De ser gobierno no permitiré la presencia de asesores y funcionarios cuestionados que asuman hasta cinco cargos. Seremos una gestión transparente y honrada. Además investigaremos a la anterior administración con la conformación de comisiones que indaguen lo que nos dejan. Por ejemplo, se ha paralizado nuevamente el proyecto Alto Piura, para lo cual vamos a encontrar a los responsables de esta situación y determinar dónde se ha ido el dinero público.

Entonces, ¿habrá una investigación a fondo de lo que deja la gestión Hilbck?

Por supuesto y estarán a cargo de los órganos de control y del Consejo Regional, porque a la población piurana no se le puede seguir robando. Se necesita transparentar el gobierno regional para que no se cometan actos de corrupción. Por ese motivo preocupan las campañas millonarias de los contrincantes, quienes solo buscan concesionar al gobierno regional y no hacer nada a favor de la población.

¿Está formando alianzas con otras organizaciones políticas para ganar las elecciones?

Aquí no hay alianza, sino se trata de adherencias de otros grupos políticos a mi candidatura. Se unen por iniciativa de ellos y los estamos escuchando porque de ganar los comicios implantaremos un gobierno de concertación como siempre lo menciono. En ese sentido, el 80 por ciento de movimientos políticos y organizaciones de base como sindicatos, sociedad civil organizada y otros se van adhiriendo sin ningún tipo de compromiso bajo la mesa. Hemos sido claros en decir que la región no se negocia ni se concesiona.

¿Cuál será su primera acción a tomar en caso sea designado gobernador regional?

Buscaré reorganizar los sectores de educación y salud porque no pueden seguir en lo mismo. Se han desviado indebidamente más de diez millones de soles de las Unidades de Gestión Educativa Locales (UGEL) por personas que han buscado el beneficio para sus bolsillos, cuando existe la necesidad de pagar la deuda social de los maestros.

¿Cuenta con un buen equipo profesional y técnico para hacer un buen gobierno?

Fuerza Regional cuenta con un equipo técnico, pero esto no significa que le vamos a cerrar las puertas a las demás organizaciones. Nosotros queremos desarrollar un gobierno de concertación regional donde convoquemos a los mejores técnicos, gremios profesionales y otros para poner en marcha una buen gestión que vaya en beneficio de todos los piuranos. La gente debe estar cerca de su gobernante y no esté encerrado bajo cuatro paredes. No se gobernará para los partidarios o militantes sino para todos los piuranos. Si se quiere sacar adelante a la región, todos deben poner el hombro si ninguna mezquindad.

¿En un posible gobierno va a trabajar exclusivamente con profesionales piuranos?

Vamos a convocar a los profesionales piuranos porque nosotros sí apostamos por la gente de la región. Este es uno de los pilares para poder enrumbar por el camino correcto y el desarrollo de todos los sectores. Los primeros llamados a solucionar los problemas de Piura somos los que vivimos en esta tierra.