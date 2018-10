Consultoría gratuita para Fuerza Popular

Queridos amigos de FP: las siguientes palabras serán sinceras; no hay detrás de ellas un ánimo de boicot, una entrelínea maliciosa o una agenda subalterna. Está, sí, el reconocimiento de un hecho indudable: ustedes tienen el control del Congreso y el país necesita que este poder del Estado recupere sus funciones normales. Y, ahora mismo, con el fujimorismo diezmado, no sale a cuenta cerrarlo. Disculpen la crudeza, pero sería gastar pólvora en gallinazos.

Por tanto, necesitamos que salgan del marasmo y, de paso, cumplan con el ofrecimiento de su lideresa de detener “la guerra política”. Ustedes necesitan desahuevina y cambio de rumbo, y el país necesita salir de este atolladero. Ambos objetivos pueden ser uno solo. Así que vengo a traerles algunas ideas que les convendrán tanto a ustedes como al país. No se preocupen, son solo sugerencias ad honorem, habida cuenta lo mal que les ha ido con pretendidos intelectuales a sueldo que les vendieron sebo de culebra envuelto en justificaciones sociológicas de cachimbo (como que su “fortaleza” consistía en “representar los intereses de los sectores más marginales de la sociedad” o en que sus parlamentarios “están en permanente contacto con el sentido común popular, informal y anti-establishment”).

Aquí les van tres medidas a tomar de inmediato, en orden de dificultad de ejecución:

1. Déjenlos irse. Ustedes saben de quiénes hablo. Hay una lista de nombres circulando por ahí. Son los que se quieren ir hace meses pero tienen terror a que su ‘file’ termine en alguna redacción. Ya no los amenacen. Petrozzi ha marcado el camino. No se preocupen: probablemente ustedes conserven, aunque reducida, la bancada mayoritaria. Pero la presión interna tiene que aliviarse por algún lado. Mejor arrancarse un brazo de golpe que despacito, poquito a poquito, no tan suavecito.

2. Chau Chavarry. Las denuncias constitucionales contra el Fiscal de la Nación se siguen acumulando en la subcomisión respectiva. Dénles trámite ya. Rompan esa alianza, que solo aumenta la ira contra ustedes. El verdadero gesto de cambio de rumbo, de compromiso contra la corrupción, de independencia de poderes, será limpiar la Fiscalía de la Nación. Mientras sigan jugando en pared con alguien que se muestra abiertamente como un complotador contra el Ejecutivo, ninguna medida “democrática” de FP tendrá ningún valor.

3. ¡Representen! Salgan de la pequeñez de la telenovela política limeña. Hay todo un país allá afuera, con nada menos que 196 conflictos sociales actualmente. De ellos, 24 son inminentes, en 14 regiones. El corredor minero del sur está a punto de estallar. Pongan temas reales en la agenda nacional. Créanse el cuento que les vendieron: aún pueden intentar canalizar esas reivindicaciones, ese descontento. Pero no uno por uno, sino orgánicamente, como bancada.

Sé que todo esto parece (o es) imposible pero tampoco es que tengan más alternativas, amigos fujimoristas. A veces la única salida es apagar y volver a prender.