Investigada por huida de Hinostroza habría participado en fuga de narcotraficante

La ex trabajadora de la Superintendencia de Migraciones Yhenniferd Bustamante Moretti fue sentenciada a nueve meses de prisión preventiva por el Poder Judicial en el marco de la investigación que le sigue el Ministerio Público acusándola de haber participado en la fuga de César Hinostroza.

La ex servidora del órgano migratorio podría ser cursada de los presuntos delitos de encubrimiento de personas y omisión de actos funcionales tras haberse difundido los videos del control fronterizo por donde salió Hinostroza y donde se ve que ella simuló pasar por el sistema el pasaporte del ex vocal supremo.

De acuerdo a información obtenida por el diario Perú 21, Bustamante Moretti también forma parte de una investigación sobre la huida de un sujeto de nacionalidad colombiana vinculado al narcotráfico. El hecho habría ocurrido en agosto del 2017 cuando la investigada ya laboraba en el Centro Binacional de Atención Fronteriza (Cebaf) de la provincia de Zarumilla, en Tumbes.

Como se recuerda, Bustamante Moretti se entregó a las autoridades el pasado domingo 21 de octubre luego que se encontrara en calidad de no habida. Días antes Migraciones anunció que sería separada de su cargo y el Ministerio Público la investigaría.

La defensa de la acusada intentó aducir que su patrocinada no sabía quién era el destituido juez. “Mi defendida no ve noticias, no lo reconoció quien era la persona que se le acercó, el pasado 17 de octubre, al promediar las 04:00 de la madrugada en el Cebaf de Ecuador”, indicó a la salida de la audiencia del jueves.

No obstante, el fiscal Provincial de Zarumilla, Ausberto Iparraguirre Ramírez. pudo comprobar que Bustamante había sido informada por Migraciones sobre el impedimento de salida del país que el Poder Judicial dictó en julio contra Hinostroza.