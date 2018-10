Crisis naranja

Señor Director:

Estos días parecen ser los más difíciles de Fuerza Popular y es que a la investigación contra su lideresa, Keiko Fujimori, ahora se ha sumado una crisis interna sin precedentes en la bancada, que se reflejó recientemente con la licencia solicitada por Daniel Salaverry, y el cargo a disposición que pusieron sus voceras, así como también algunos de los cuadros dirigenciales de dicha agrupación. Pero esta situación es la ebullición de una serie de conflictos internos que el partido trató de ignorar. Recuérdese que desde la renuncia de Patricia Donayre, en junio de 2017, se conoció sobre la incomodidad de algunos fujimoristas con los asesores de Keiko, Pier Figari y Ana Herz, quienes tienen pedido de prisión preventiva. Lo cierto es que la lideresa del partido naranja, quien antes se jactaba de la unidad de su agrupación, manifestó recientemente que harán cambios dentro de la bancada, reconoció que se han presentado “errores políticos”. Lo que queda claro es que uno de los grandes yerros tuvo que ver con la falta de madurez para resolver sus diferencias y apetitos de poder. Algunos consideran que esta crisis hay que tomarla con pinzas porque podría tratarse de una estrategia del fujimorismo. “Es decir, detienen a Keiko, y la bancada naranja argumentaría que el fiscal de la Nación es imparcial y está limpio porque su lideresa está encarcelada”. En ese sentido, al margen de las especulaciones queda claro que el partido naranja, como la mayoría de agrupaciones políticas en nuestro país, es solo un colectivo coyuntural que activa en base a intereses individualistas, no tiene un norte claro y es muy dependiente de los hermanos Fujimori, quienes son los dueños del partido. Se espera que la crisis que actualmente afecta a esta agrupación le permita reestructurarse y ser una opción viable hacia el 2021.

EXON FLORES

DNI 41616792

El trato en LATAM

Señor Director:

Dejo constancia de mi experiencia en relación al trato de LATAM, empresa que dista mucho entre lo que anuncia y lo que hace. Acudí a la oficina de LATAM en Arequipa el pasado 21 de septiembre a efectos de solicitar información para acceder a una exoneración en el costo de un viaje a Madrid. Cumplí con todos los requisitos, formalicé mi pedido el 25 de septiembre y hasta la fecha no obtengo respuesta, la empresa en Arequipa ha mostrado un trato descortés, pues alegan “que ellos solo tramitan y no saben nada”. El viaje que debo realizar es para participar en la XII Jornada Internacional de Experiencias Didácticas en Lengua Española” en representación del Perú, en mi calidad de educador de la lengua hispana.

Alfredo Aguilar

DNI 29301380

La niñez

Señor Director:

La niñez es una etapa fundamental para la educación, donde hay más influencia en los niños, donde pueden adquirir una base de valores y puedan encaminarse como un buen ciudadano en un futuro. Hoy se refleja demasiada malicia de parte de nuestros propios compatriotas, ya sea, faltas de respeto, abusos de autoridad, etc. ¿Por qué esto aumenta en vez de regularizarse? Como respuesta puedo deducir que esto se llama falta de educación, en casa y en el colegio. No tenemos una educación de calidad para la nueva generación del país, esto es deber del Estado, que debería ayudar y aportar más en la educación para que Perú pueda avanzar. El ciudadano peruano debería informarse más, para saber cómo educar a los niños sin violencia y reclamar esa educación para que nuestro país ya no se refleje en gente sin valores y menos corrupción con el tiempo.

Marcel Fernández

DNI 71834030