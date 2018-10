Bancadas se reunieron en casa de García Belaúnde, excepto Fuerza Popular [VIDEO]

En medio de la crisis de fujimorismo, el día de ayer por la noche, representantes de diversas bancadas del Congreso de la República, excepto los de Fuerza Popular, se reunieron en la casa de Víctor Andrés García Belaunde con el fin de tratar los temas pendientes en este poder del Estado.

La noticia surgió luego que ex parlamentaria Martha Chávez publicó un tuit donde daba cuenta de la cita y de los posibles puntos a conversar por los asistentes. “Ha trascendido que en estos momentos, se está realizando en el domicilio del congresista García Belaúnde, una “cumbre” para coordinar y preparar cómo tomar el control del Congreso, destituir al Fiscal de la Nación Chávarry y neutralizar el inminente debate del Informe de la Comisión Investigadora Lava Jato”, escribió.

No obstante, García Belaúnde negó que el motivo de la repentina junta sea por los motivos que señaló su ex compañera parlamentaria y dijo que nunca hubo una agenda a abordar. “Esa supuesta cumbre, no es exacta. Ha habido una reunión entre colegas y amigos de diferentes bancadas. Hemos hablado de todo un poco, hasta de fútbol”, dijo a Canal N.

El legislador de Acción Popular también descartó que se haya tratado a profundidad sobre el proyecto de ley presentada por Pedro Chávarry el día martes, el cual propone que un fiscal puede solicitar al Poder Judicial el impedimento de salida del país de un investigado y además la cancelación inmediata del pasaporte.

No obstante, indicó que es necesaria una reforma en el Ministerio Público y el planteamiento de la salida de los cinco fiscales supremos.

Del mismo modo, García Belaúnde negó que entre los temas conversados en la reunión de su casa se encuentra una posible estrategia para cambiar a los integrantes de la Mesa Directiva, especialmente a Daniel Salaverry.