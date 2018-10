José Chlimper solicitó testimonio de gerente que indica que le pagó 210 mil dólares

Las dos audiencias realizadas por el caso que investiga a Keiko Fujimori y a otros once implicados por aportantes falsos que los implican en lavado de activos fueron, además, oportunidades para otro tipo de revelaciones. En este caso, el fiscal José Domingo Pérez destacó que, gracias a que el gerente general de RPP, Hugo Delgado, declaró ante el Ministerio Público, se pudo conocer que José Chlimper le entregó 210 mil dólares en efectivo para la campaña presidencial de Fuerza 2011.

En este sentido, se supo también que el integrante de Fuerza Popular que renunció a su cargo de secretario general del partido este último miércoles incurría en una conducta sospechosa al entregarle ese monto en efectivo el día 17 de mayo del 2011 al gerente de la casa periodística

Asimismo, Chlimper, actual miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, destacó en un tuit por la mañana que, "como no tenía acceso a la carpeta fiscal" donde figura el testimonio de Hugo Delgado, solicitaba formalmente el documento y otra información pertinente referida a él para poder elaborar su defensa.

También colocó en esta red social que "no puedo opinar ni defenderme de lo declarado por el Sr. Hugo Delgado en una audiencia fuera de horario de oficina, sin ningún abogado de las otras partes". Agregó, además, que esta solicitud formal al Ministerio Público fue enviada ayer.

Como no tengo acceso a la carpeta fiscal, por ser una investigación reservada, no puedo opinar ni defenderme de lo declarado por el Sr. Hugo Delgado en una audiencia fuera de horario de oficina, sin ningún abogado de las otras partes. Ayer he solicitado formalmente la información pic.twitter.com/D5gep82ZtV