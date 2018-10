Portal del Congreso no publica actas de votación de Keiko Fujimori

Durante su alegato sobre el pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, el fiscal José Domingo Pérez Gómez señaló que cuando la lideresa de Fuerza Popular fue congresista votó a favor de la ejecución de una obra por parte de Odebrecht. A la fecha, el Parlamento ha retirado de su portal todas las actas de votación del periodo 2006-2011.

Pérez Gómez precisó que en la sesión del 30 de octubre del 2008, Keiko Fujimori respaldó que se aprobara un informe en el que se exhortaba al Ministerio de Economía y Finanzas y al de Transportes garantizar la culminación del Corredor Interoceánico.

La República solicitó información al Oficial Mayor del Congreso, Gianmarco Paz, sobre por qué no publican en la web de este poder del Estado las actas de votación del periodo 2006-2011, sin obtener respuesta.

poca transparencia

Ante el dato lanzado por el representante del Ministerio Público, averiguamos entre los parlamentarios la situación actual del portal web del Palacio Legislativo.

Ellos dijeron que luego del descubrimiento de compras sobrevaluadas, adquisiciones innecesarias y nombramientos irregulares, los avances en transparentar las acciones del Congreso han sido insuficientes, al punto de que muchos casos de contrataciones, sueldos, presupuestos, cambios administrativos, acuerdos de Mesa Directiva, se enteraron por los medios de comunicación.

Javier Velásquez (Apra) afirmó estar sorprendido de que los acuerdos de la Mesa Directiva no se hagan públicos. "Yo también he presidido el Congreso once meses, y no hay ninguna justificación para que no se hagan de público conocimiento", acotó.

El parlamentario Carlos Bruce (PPK) también reclamó la publicación de los acuerdos de la Mesa Directiva. "Es importante transparentar todas las decisiones que se toman, inclusive las que norman el funcionamiento interno del Congreso", estimó.

La legisladora María Elena Foronda (FA) expresó que el Congreso no puede retirar tan fácilmente información relevante de la web, como las actas de votación del periodo parlamentario 2006-2011.

“Hay programas donde no sabemos cuánto personal existe y con qué presupuesto cuenta, como Participación Ciudadana o la Comisión Lava Jato. Si me dices cuánto dinero se está invirtiendo hasta ahora en esta comisión yo te diría: ni idea. Es información que no se coloca y debería ser de conocimiento público”, declaró.❧

Obligación de acuerdo a ley