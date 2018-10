“Nosotros acusamos a Becerril y el fujiaprismo lo blindó”

Habla sobre la crisis del fujimorismo y las relaciones de Alianza para el Progreso con Fuerza Popular. También responde a los cuestionamientos que enfrenta su bancada.

¿Qué impresión le deja haber leído las conversaciones de los militantes de Fuerza Popular en el chat “La Botica”?

Al leer esos chats podemos ver que Fuerza Popular tiene algunos directores de orquesta. Al parecer, a ellos les dicen lo que tienen que hacer. Hemos podido leer que solicitan aplausos, frases, obviamente los están direccionando a todo y eso es lamentable.

En Alianza para el Progreso, ¿tienen un chat así?

Para nada, nosotros somos democráticos en las decisiones de la bancada.

¿Por qué el congresista de su bancada César Vásquez pidió licencia el día en que la Comisión de Levantamiento de Inmunidad discutiría la acusado en su contra por la adquisición irregular de un terreno?

La primera vez que me citó la Comisión de Levantamiento de Inmunidad fui. Pero no hubo quórum. Por ello solicité que me citen un jueves de Pleno para asegurar el quórum. Cada uno de los parlamentarios son independientes en sus responsabilidades y en sus funciones. Lamentablemente en aquella oportunidad Vásquez no pudo ir.

¿Por qué la mayoría de su bancada votó, junto al fujimorismo, a favor de aprobar por insistencia la Ley Mordaza, que ahora es inconstitucional?

Nosotros participamos del debate, creíamos que era conveniente y como bancada decidimos respaldar. No voy a retroceder sobre ello. Si ahora el Tribunal Constitucional ha dicho que no procede esa ley, lo respetamos.

¿Por qué Vásquez pidió licencia el día que debió sustentar la acusación constitucional contra Héctor Becerril por los audios que lo vinculan con "Los Cuellos Blancos"?

La licencia fue por un tema de salud. César Vásquez pide que se acuse constitucionalmente a Becerril y que se le separe del Parlamento mientras dure toda la investigación. Lamentablemente, los votos del partido aprista y de Fuerza Popular lo blindaron.

La ciudadanía cree que el blindaje a Becerril es un favor que están devolviendo porque el fujimorismo lo salvó a usted, votando contra el levantamiento de su inmunidad...

Para nada. Nuestra bancada acusó a Becerril. El Apra y Fuerza Popular lo blindaron. Nosotros estábamos alineados al informe que César Vásquez preparó, acusando a Becerril. Acá no hay favor con favor.

¿Qué pasó con la Ley Fujimori? Con su firma ayudó a que se exonere de discusión.

Firmé respaldando el proyecto, pero cuando hubo malestar al interior de mi bancada, hablé con César Vásquez (vocero titular) para que se retire mi firma. Él presentó el documento al presidente del Congreso, pero la Mesa Directiva no quiso aceptar. Gracias a Dios, el presidente Vizcarra observó esta iniciativa.

¿Cuál es la situación de Edwin Donayre, quien tiene una sentencia en primera instancia por el ‘Gasolinazo’?

A él le corresponde defenderse en el ámbito judicial. La Comisión de Inmunidad Parlamentaria dijo que la documentación fue devuelta al Poder Judicial. No vamos a blindar a nadie. Cuando se vio el tema de Benicio Ríos en el Pleno votamos a favor de que se le levante su inmunidad. ❧