Úrsula Letona: "Leyla Chihuán es una persona humilde" [VIDEO]

La congresista fujimorista Úrsula Letona salió en defensa de su compañera de bancada Leyla Chihuán, quien es cuestionada en redes sociales por sus declaraciones en las que mencionó que el sueldo en el Congreso de la República no le alcanzaba.

"Mis hijos están asegurados desde antes de entrar al Congreso. Yo no vivo enteramente de lo que se gana en el Congreso ¿Por qué? Porque simplemente para mí, y para el ritmo de vida que llevo, no me alcanza", declaró Chihuán ante una emisora local.

Ante ello, en una entrevista para el programa Beto a saber, Letona mencionó que, para ella, la frase está descontextualizada.

"Ella se refiere a que lo que hace no lo hace por el sueldo, lo que hace es porque le apasiona y que por lo tanto el sueldo resulta siendo irrelevante porque incluso, ahí es donde emplea la frase, este no le alcanza", sostuvo Úrsula Letona.

Además, la parlamentaria agregó que considera a Leyla Chihuán como una persona humilde.

"Creo que más allá del sueldo, ser congresista y representar a una facción de peruanos, no puede estar amarrado a la remuneración", finalizó.

Previo a la entrevista, el periodista Beto Ortiz usó su cuenta de Twitter para detallar todos los beneficios de los congresistas, y burlarse de Chihuán.

"Esos quince mil seiscientos soles mensuales más seguridad, chofer, dos asesores, carro, gasolina, quince sueldos al año, pasajes aéreos, gastos de instalación, escolaridad, vacaciones y aguinaldos de 28 y Navidad ... no le alcanzan! Pobre! #Una ChanchaParaLeyla", escribió el periodista.