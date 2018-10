Keiko Fujimori recuerda la caída del régimen de su padre en audiencia [VIDEO]

Keiko Fujimori insiste y repite que el peligro de fuga no existe. Sin embargo, durante la audiencia que decide si ella pasará 36 meses en prisión preventiva -tras el pedido pedido del fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez por el caso Odebrecht- la lideresa de Fuerza Popular se refirió a la renuncia de su padre y reveló que ella conocía acerca sus planes antes de que el suceso ocurriese.

“En esos días, me enteré que mi padre iba a renunciar antes de que él lo hiciera y toda mi familia y todos mis amigos me pedían que salga del país. Pensaban que todos los enemigos de mi padre se iban a ensañar conmigo y tenían la razón, pero decidí quedarme a pesar de que sabía que venían tiempos difíciles”, indicó la sindicada de liderar una organización criminal al interior del partido político Fuerza Popular.

Así, a pesar de que Keiko Fujimori enarboló la referencia a la caída del régimen de Alberto Fujimori como un argumento para justificar que el riesgo de fuga no existe, pues indicó que si ella no fugó en aquellas fechas tampoco piensa hacerlo ahora; su argumento se convirtió en un llamado a la memoria que recuerda su participación en el Gobierno dictatorial de su padre y el pacto de impunidad que ella, como Primera Dama, también sostuvo.

"Tengo toda una vida que confirma, sin lugar a dudas, que no me voy a ir del país, no me fui del país en el 2000 cuando cayó el régimen de mi padre y él se quedó en el Japón , a pesar de que sabía que nos iban a tratar de meter a todos, culpables e inocentes. A todos en un mismo saco” señaló durante la audiencia.

“He ido decenas de veces, en esa época a declarar, a la Policía, a la Fiscalía, a las comisiones investigadoras. En ningún momento me corrí” declaró a fin de defenderse.

Dichas declaraciones se efectuaron durante la audiencia de este jueves cuando el juez Richard Concepción Carhuancho, cuando este cedió la palabra a la investigada con el objetivo de que exprese lo que considere pertinente, señalando que no se trata de un interrogatorio.

Sin embargo, Keiko Fujimori arremetió contra el magistrado y le increpó "diga lo que diga o haga lo que haga usted ya tiene una decisión tomada".

Vale recordar que el 13 de noviembre del 2000, y sin dar explicaciones, Alberto Fujimori abandonó Palacio de Gobierno para abordar el avión presidencial mientras sus voceros desviaban a los periodistas hacia la casa de verano de Montesinos. Luego, el Perú se enteró de su renuncia cuando él ya se hallaba en Japón, pues el 19 de noviembre del mismo año él renunció por fax desde Tokio. El documento no fue aceptado por el Congreso y fue destituido por incapacidad moral