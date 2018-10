Abogada de Keiko Fujimori: “Me importa poco que el fiscal me crea”

Respuesta. Durante la audiencia de pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, su abogada, Giuliana Loza, tuvo un acalorado cruce de palabras con el juez Richard Concepción Carhuancho al momento de querer refutar una expresión del fiscal José Domingo Pérez.

Giuliana Loza esperó el momento de la réplica para decir que "Dice el fiscal que no me cree, en verdad poco me importa que me crea. Lo que me importa es la prueba". Sin embargo, el tono que empleó no fue bien visto por el juez Concepción Carhuancho que le pidió que mantenga la cordura.

Sin embargo, la abogada de Keiko Fujimori no se quedó callada y continuó: "El señor dijo que no me cree. Le hubiera llamado también a la cordura al señor fiscal, también le hubiera llamado la atención a él". El juez Concepción Carhuancho terminó el impasse diciendo: Quien dirige la audiencia es el juez y yo le estoy diciendo que simplemente guarde las formas.

Antes de empezar sus alegados, Giuliana Loza dijo "punto", pero el juez Concepción Carhuancho no la escuchó bien y le pidió explicar sus palabras. "Primer punto", dijo la Giuliana Loza, lo que provocó las risas de Keiko Fujimori y sus asesores Pier Figari y Ana Herz.