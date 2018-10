Figari señala que 'satanizan' su labor de asesor recordando épocas pasadas

El asesor de Keiko Fujimori, Pier Figari, sostuvo que se está “satanizando” el trabajo de asesor político al recordar épocas en las que estos han sido seriamente cuestionados, haciendo referencia al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos.

“Están satanizando el trabajo de asesor, lo hacen regresar en épocas en las que había asesores que han cuestionado mucho y ponen el concepto de asesor de una manera negativa”, sostuvo en diálogo con Canal N.

Asimismo, Pier Figari consideró que no hay ninguna prueba en las conversaciones del chat ‘La Botica’ que lo vincule con el tema de lavado de activos, como sostiene la tesis del fiscal José Domingo Pérez.

"No tengo nada que ver en este tema de lavado de activos, la prueba es que me sacan un chat que acredita que soy un asesor político. Puedo tener opiniones incómodas, comentarios incómodos, pero no hay nada que me vincule con el tema de lavado de activos", manifestó.

En esa línea, Pier Figari negó ser un dirigente con facultad de emitir órdenes hacia los miembros de la bancada de Fuerza Popular. Asimismo, aseguró que lo que escribió en el chat de Telegram ‘La Botica’ son sugerencias que los legisladores pueden o no tomar.

"No es una directiva [lo que en el chat] se sugiere, un asesor da sugerencias, yo no he dado ninguna directiva, yo no soy una persona que dé directivas en el partido, no soy dirigente del partido, no suelo dar directivas, son opiniones", agregó Pier Figari.