Leyla Chihuán: ¿Cuánto es el sueldo que recibe del Congreso?

La congresista de Fuerza Popular, Leyla Chihuán, viene siendo cuestionada duramente tras asegurar que el sueldo que percibe no le alcanza para vivir, y que ella no eligió ser ingresar al Parlamento no por una “motivación económica”

“Yo no vivo enteramente de lo que se gana en el Congreso. ¿Por qué? Porque simplemente para mí y para el ritmo de vida que llevo, no me alcanza. Entonces, en el Congreso yo hago una gran labor, y no solo en Lima, sino también en el interior del país”, sostuvo Leyla Chihuán Exitosa.

Estas declaraciones han desatado una ola de críticas en las redes sociales, ya que consideran que en el Perú con el sueldo que percibe un congresista se puede vivir cómodamente, sin mayores problemas.

“Yo sería feliz con la cuarta parte del sueldo de los congresistas. Sra. Leyla Chihuán no se queje porque hay gente que no vive, sino sobrevive con menos del salario mínimo y así sale adelante. De repente el problema es la congresista; que gasta sin medirse”, escribió un usuario de Twitter.

¿Cuánto gana un congresista?

Un informe publicado por La República da cuenta del total de dinero que se destina al Congreso de la República, al mes el Legislativo recibe como mínimo, 7 millones 897 mil soles, S/ 60.747 soles es lo que se gasta en cada uno de ellos.

Cada parlamentario recibe un sueldo de S/ 15.600, al cual se suma otra cifra por función congresal S/ 7.617, el pago a dos asesores, dos técnicos, un coordinador, un auxiliar, un asistente, sumado todo aproximadamente se destina S/ 35.000 por despacho.