Bartra considera los calificativos usados contra Vizcarra como ‘chacota’

La congresista Rosa Bartra siguió en la misma línea del fujimorismo de confrontar con el Ejecutivo, a pesar que Keiko Fujimori brindó hace unos días una conferencia en la que hacía un llamado a la “reconciliación nacional”.

La titular de la comisión Lava Jato restó importancia a los chats de ‘La Botica’, el grupo de conversación de Fuerza Popular en Telegram, en las que se hacían las coordinaciones de cómo la bancada debía actuar en relación a temas de gran importancia como el blindaje al fiscal de la Nación Pedro Chávarry, además de acordar el vilipendio contra ciertos personajes como José Domingo Pérez.

En esa línea, Bartra Barriga se refirió a los comentarios de Milagros Salazar, quien calificó de ‘malnacido’ y ‘traidor’ al presidente Martín Vizcarra. Para la legisladora, su colega no tiene por qué pedir perdón.

“Yo no voy a hacer comentarios sobre conversaciones privadas, dada en el marco de determinados sucesos, creo que en el Perú debe haber respeto a la libertad de pensamiento y expresión. Me sorprende que ahora hayan indignados diciendo que se tiene que pedir disculpa. ¿Perdón? ¿Tengo que pedir perdón por lo que pienso, por lo que siento en algún momento?”, dijo una ofuscada Rosa Bartra en ATV Matinal.

“La congresista ha contestado y ha explicado. Yo creo que hacemos mal en dar explicaciones sobre conversaciones privadas. Yo quisiera que todo el mundo abra sus conversaciones, especialmente en sus grupos (de chat). Qué no se comenta, ¿acaso no hay chacota, expresiones subidas de tono, bromas de mal gusto. Por favor, no nos pongamos calzón de bobos”, agregó la fujimorista.

En otra parte de la conversación, Bartra negó que los documentos hallados en la casa de Vicente Silva Checa sean los mismos que los elaborados por la comisión que preside, por lo que anunció acciones legales contra él.