Maritza García sobre Fuerza Popular: "Me sentía secuestrada"

Durante el tiempo que estuvo en Fuerza Popular, la congresista Maritza García no se sintió cómoda por el constante clima de autoritarismo y de órdenes que se imponían en los 16 meses que permaneció. Ahora ha vuelto a ratificarlo en medio de la crisis que atraviesa el partido que lidera Keiko Fujimori.

En este sentido, la congresista suspendida indicó en RPP que no le parecía correcto que "cada paso, cada decisión sea digitada y ordenada desde otro lado". Incluso dio varios ejemplos de lo que sucedía si alguien no se sumaba a lo trazado.

"De inmediato venían los ataques, las llamadas de atención y ordenando en el instante que te rectifiques", reveló, y que se debía pedir permiso hasta para ingresar a algunas oficinas en el Congreso. "Yo me sentía secuestrada en el partido y fue dramático", agregó.

Sobre los chats revelados por IDL-Reporteros en 'La Botica', indicó que era algo positivo puesto que "son importantes para corroborar lo que dijimos los renuciantes", en referencia a su unión a Kenji Fujimori con los autodenominados 'Avengers'.

También señaló que cuando conversó con la periodista Rosa María Palacios, le comentó que desde setiembre de 2016 "todo el mundo se manejó con miedo" y que hubo algunos congresistas que lloraron por las presiones que sentían del fujimorismo.

“Nosotros no queríamos votar estábamos en el baño planificando no votar a favor. De inmediato, nos llamaron la atención, nos sentaron, una por una. No fui para que me maltraten. Nos obligaron a votar de esa forma”, contó acerca de la Ley Mordaza.

"Son mafias organizadas y lo denuncié. Son redes criminales que funcionan a nivel nacional", reveló, diciendo también que en la Comisión de Ética le arrebataron el título profesional.

También destacó por fin que Úrsula Letona era la encargada de ejecutar las órdenes de Ana Herz, Pier Figari y Keiko Fujimori, quienes se encuentran actualmente investigados por lavado de activos. También indicó que le parecía absurdo que distraigan al fiscal Domingo Pérez, quien solicitó prisión preventiva de 36 meses para la hija de Alberto Fujimori y otros 11 implicados.